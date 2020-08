Caroline Lanner knokler for at få Frk. Fryd op at stå, men blev ramt ekstra hårdt af corona-nedlukningen, idet Farum Kulturhus først fornylig er genåbnet. Foto: Allan Nørregaard

Vildt: Indsamling runder milepæl

- Frk. Fryd nåede lige at slå dørene op, istandsætte køkkenet og gøre klar til langborde med fællesspisning, da Corona krisen kom. Caféen måtte sige farvel til alle medarbejdere, og satsede alt på take-away, som gjorde at virksomheden kunne overleve på den korte bane. Da samfundet begyndte at åbne op igen, forblev Kulturhuset lukket, og kundegrundlaget er endnu ikke genskabt. Vi er ramt hårdt og har brug for økonomisk hjælp, fortæller Caroline Lanner, ejer af Frk. Fryd.