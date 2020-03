Foto: Kenn Thomsen

Vild tur endte i spjældet

Furesø - 30. marts 2020 kl. 13:08

FARUM: Peberspray, biljagt, påkørsel af ambulance.

En 39-årig mand fra Rødby på Lolland kom uheldigt ud af et besøg i Farum.

Først kørte han vildt på Hillerødmotorvejen. Lørdag klokken 19.30 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om en bevidst påkørsel af en ambulance på motorvejen i nordgående retning. Politiet fik kort efter fat i manden på Bistrupvej i Birkerød. Her oplyste han, at han var smittet med coronavirus og truede med at smitte polititjenestemændene ved at hoste og spytte på dem.

Men der stoppede han ikke. Klokken 22.56 blev det anmeldt, at der på Gammelgårdsvej i Farum var opstået tumult mellem flere personer, da en mand havde sneget sig langs med en parkeret bil, hvorefter han havde åbnet bildøren og sprayet med peberspray mod føreren af bilen, en 26-årig mand fra Farum. En patrulje kørte til stedet, hvor den formodede gerningsmand blev anholdt og sigtet for forholdet. Han var foruden pebersprayen også i besiddelse af en kniv, hvilket han også blev sigtet for.

Den 39-årige mand blev mandag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby.

Han fremstilles foruden brugen af peberspray og besiddelse af kniv også for lørdag klokken 19.30 at have påkørt en ambulance forsætligt på Hillerødmotorvejen, hvorved han fremkaldte nærliggende fare for ambulanceførerens og passagerens liv eller førlighed. Derudover fremstilles han også for lørdag klokken 20.45 på Bistrupvej i Birkerød at have fremsat trusler mod adskillige polititjenestemænd.