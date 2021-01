MTB-sporet i Hareskoven er blevet brugt dobbelt så meget i 2020 i forhold til året før. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Vild succes: MTB hitter under corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vild succes: MTB hitter under corona

Furesø - 26. januar 2021 kl. 11:13 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Rutschebanen, BMX-en, Pavéen, Det Skaldede Bjerg, Mordor.

MTB-sporbyggerne i Hareskoven har god fantasi og tildeler strækningerne fantasifulde og ganske sigende navne. Deres anstrengelser for at sikre aktivitet i skoven uden at genere de andre skovgæster i den grad har givet pote under corona.

Nye tal fra foråret 2020 viser, at trafikken steg til det dobbelte på Hareskovens 20 år gamle, men nyrenoverede mountainbikespor. Automatiske tællere på det 25 km lange mountainbikespor i Hareskoven viser, at trafikken steg med 49 procent fra 2019 til 2020 fra januar til august.

Særligt i foråret 2020 var der gang i aktiviteten på mountainbikesporerne i Hareskoven. I april måned registrerede tællerne hele 16.004 mountainbikeryttere sammenlignet med eksempelvis 6834 i samme måned i 2014, som var første år med tællerne.

- Sidste år tilbragte vi ekstraordinært meget tid ude i naturen - også på to hjul - og tallene understreger, at naturen har givet os et frirum til at mødes. Det er vi mange, der har brug for under Corona-krisen. Jeg håber, at danskerne vil fortsætte med de mange skønne oplevelser, de statslige naturområder byder på, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Udviklingen af tilbud til mountainbikeryttere i statens skove og andre naturområder sker primært gennem brugerdrevne partnerskaber i form af ekstern finansiering eller frivillighed. De enkelte mountainbikespor placeres, så der tages de nødvendige hensyn til eksisterende naturværdier, og placeringen fastlægges i tæt dialog med mountainbikeryttere og frivillige med særlige naturinteresser. Netop frivillige spiller en stor rolle for udviklingen af sporene lokalt.

- De mange eksisterende mountainbikespor i statens skove ville aldrig være blevet til noget uden den kæmpe hjælp, som lokale foreninger og ildsjæle bidrager med i både idéfasen, og når sporene skal bygges og vedligeholdes. De spiller en stor rolle for danskernes mulighed for at komme ud og opleve vores fælles natur, og det er en klar prioritet for regeringen, at flere danskere kommer ud i naturen, lærer den at kende og mærker dens værdi. Det gør også, at vi passer bedre på naturen, siger Lea Wermelin.

Fakta: Tællertal for Hareskovens mountainbikespor

Antal mountainbikere år for år

2014 43521

2015 55501

2016 60896

2017 54529

2018 56376

2019 55440

2020 82364 OBS: Grundet periodevise udfald på tællerne er ovenstående beregninger skabt af både faktiske tal og skøn (interpolation).

Passager ved tæller

per måned 2014 2020

Marts 5331 9189

April 6831 16004

Maj 6738 14920

Juni 7289 11719

Juli 6109 7439