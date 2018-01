Rulnord drømmer om at etablere en speedskatebane på flyvestationen. Andre arbejder med en skatepark lige ved siden af, så stedet kan blive et mekka for sporten. Foto: Rulnord

Vild plan: Rulleskøjtemekka på Flyvestation Værløse

Furesø - 29. januar 2018 kl. 09:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne for den såkaldte kulturakse på Flyvestation Værløse tager så småt form. Et historisk flyværksted er i støbeskeen. Planerne om en skatepark har stor opbakning og så er der tankerne om at etablere en såkaldt speedskatebane, som lige så stille er ved at få luft under vingerne.

Sådan en bane fandtes indtil forrige sommer på anlægget Plug & Play i Ørestaden, men den måtte vige for nybyggeri. Det efterlader sporten uden en egnet bane til nationale og internationale konkurrencer. Står det til den lokale klub Rulnord bliver Flyvestationen Værløse sportens nye hjemmebane.

- Det ville give et kæmpe løft til rulleskøjtesporten, for vi har ikke længere faciliteter i hovedstadsområdet. En bane på flyvestationen ville være ret unikt, fortæller Lotte Petersen, formand for Rulnord.

Klubben har hjemmebane i Farum Arena, men i sommerperioden er det langt fra optimalt at starte ud med nybegyndere på vejene i Stavnsholt. Derfor foreslog klubben, at grusparkeringen ved kunstgræsbanerne blev asfalteret. Det blev indledningen på en dialog med forvaltningen i Furesø Kommune, og så opstod tanken om at etablere speedskatebanen på Flyvestationen.

- Lige på det tidspunkt vidste vi, at Plug & Play ville forsvinde. Derfor reddede vi blandt andet afskærmningsbanderne fra banen. Dem opbevarer Furesø Kommune for os, fortæller Lotte Petersen, som har oplevet enorm velvilje hos Furesø Kommune.

Opbakningen er ikke kun begrænset til forvaltningen. Også fra politisk hold er der velvilje.

- Jeg er positivt stemt overfor at se på mulighederne for etablering af banen, lyder det fra Tine Hessner (RV), formand for Kultur- Fritids & Idrætsudvalget.

Finansieringen

En speedskatebane er 200 meter lang og har hævede sving. Området i midten kan også anvendes til træning. Plug & Play-banen kostede mere end 3 millioner kroner at etablere, men en lignende bane på Flyvestationen vil være noget billigere, idet fundamentet allerede er til stede i form af det asfalterede område foran Hangar 2 og 3.

Netop finansieringen er det springende punkt. Rul Nord er så småt kommet i gang med arbejdet med at søge fonde, men der er langt til målet.

- Vi skal finde pengene på en eller anden måde, konstaterer Lotte Petersen.

Speedskatebanen vil give klubben mulighed for at øge aktiviteterne. Farum Arena er stort set optimal som indendørsbane, men der er visse ting, som ikke kan lade sig gøre.

- Det fantastiske ved projektet er, at det kan tilgodese utroligt mange mennesker. Det er lige fra eliten til bredden og for alle de lokale, som bare er ude på en tur, vil banen være offentligt tilgængelig. Rulleskøjtesporten er oplagt for alle dem, som ikke lige føler sig hjemme i de traditionelle sportsgrene. En speedskatebane vil også give klubben mulighed for at indlede samarbejdet med skolerne og SFO-erne, hvilket vi ikke har haft plads til. Og så vil banen give mulighed for mere arbejde med børn og unge med særlige behov, forklarer Lotte Petersen.