Video og billeder: Voldsom brand raserer autoværksted

- Det brænder voldsomt, men vindretningen er heldigvis sådan, at røgen fra branden trækker ind over industriområdet og ikke hen imod Farum Midtpunkt, hvor røgen kunne have generet beboerne, siger vagtchefen hos Nordsjællands Politi.

Den sene aften og natten igennem er der løbende meldinger om bekæmpelsen af branden, og et nedslag i døgnrapporten klokken 1.10 fortæller, at nu er branden ved at være under kontrol, og røgen er for nedadgående.