Knirkekorets medlemmer er efter mere end 30 års venskab knyttet til hinanden og insisterer på at blive ved med at mødes i det hyggelige lokale i Værløse Kirke, hvor der lige er plads til dem alle og et klaver. Foto: Kenn Thomsen.

Video: Knirkekoret synger på livet løs

De kalder det Knirkekoret. Vel nok mest, fordi knoglerne på et tidspunkt begyndte at knirke så meget, at holdets leder Lene Jørgensen tilbage i 2002 besluttede, at det var tid til at skifte folkedans ud med korsang. Det er fortsat den samme gruppe af mennesker, som for over 30 år mødtes til folkedans. De kan simpelthen ikke undvære samværet, hyggen og sangene.