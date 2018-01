Pigefodbold er også for mænd. Fædrene Preben Rasmussen, til venstre, og Henrik Brædder, får sig en god snak, mens deres døtre fra Farum Boldklub er på banen. Og indimellem er der noget at juble over. Foto: Allan Nørregaard

Video: Fodbold for alle - på tre baner

Nede på banen løber Josefine og Clara-Rosa rundt og spiller fodbold. De er begge otte år og top-motiverede. Alligevel ender det med at deres hold fra Farum Boldklub taber kampen. U/9-pigerne fra Greve vinder med 3-1. Men det gør ikke så meget. Pigerne er bare glade for at være med.

- Og det er vi også, siger Henrik Brædder, far til Josefine. Og han får medhold af sin sidemand på tribunen, nemlig Preben Rasmussen, der er far til Clara-Rosa Heiberg. Sagen er nemlig den, at indefodbold, som her i Farum Arena, ikke kun er en begivenhed for børnene, for dommerne, for trænere og ledere og arrangører. Det er også en rigtig god dage for mødre og fædre, skriver Frederiksborg Amts Avis.