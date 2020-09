Elin Starup satte lørdag og søndag intet mindre end ni verdensrekorder på Flyvestation Værløse. Foto: Jan Espersen. Foto: JE

Verdensrekord: Elin cyklede 560 kilometer på 24 timer

Furesø - 21. september 2020 kl. 20:07 Af Mikkel Kjølby, Frederiksborg Amts Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni verdensrekorder.

Det blev det imponerende udbytte for ultracyklisten Elin Starup, da hun lørdag til søndag udfordrede sin krop til det yderste på Flyvestation Værløse.

110 gange nåede hun rundt på den 5,09 kilometer lange bane, som basalt set bestod af landingsbanen og rullebanen. Der var til alt held næsten ingen vind, men til gengæld nåede temperaturen ned på 4 grader om natten.

Elin nåede at køre 560 kilometer på de 24 timer. Dermed satte hun den første verdensrekord for 24-timers cykling for kvinder i alderen 18 til 49 år som reguleret af ultracyklisternes verdensunion WUCA. Dertil kommer verdensrekorder for 100, 200, 300 og 500 kilometer samt 100, 200 og 300 miles og for 6-timer.

Ikke desto mindre sidder hovedpersonen tilbage med en blandet følelse i kroppen.

- Jeg havde sat barren højt med et mål om 700 kilometer. Selvfølgelig er det fantastisk, at kunne kalde sig verdensrekordindehaver, men samtidig er det svært ikke at nå det mål, som jeg havde sat mig, lyder det fra Elin Starup.

For da mørket så småt faldt på, og tusmærket bredte sig, viste det sig, at hovedet fortsat var mærket af et uheld for fem uger siden.

- Jeg blev kørt ned for fem uger siden. Hjernerystelsen sad stadig i mig. Da tågen kom, stod min hjerne af. Jeg måtte ind og sove, fordi jeg var svimmel og havde koordinationsbesvær. Det blev til en halv times søvn to gange. Planen var ellers, at jeg ikke skulle sove i løbet af de 24 timer, forklarer Elin Starup, som vil blive ved med at udfordre sig selv.

Næste år går turen tilbage til USA, hvor hun for anden gang vil forsøge at gennemføre det legendariske cykelløb Race Across America.

- Denne gang kommer jeg forhåbentlig hele vejen til målet. Så må vi se, om jeg udfordrer rekorderne en anden gang. Nu har jeg i hvert fald vist vejen. Jeg er meget tilfreds med, at jeg turde, siger Elin Starup.