Furesø Kommune holder verdensmålsfestival på Værløse Bymidte.

Verdensmålsfestival på Værløse Bymidte

Furesø - 31. august 2020 kl. 20:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VÆRLØSE: Torsdag den 3. september kan borgerne få ny inspiration til at handle mere klimavenligt, passe på naturen og skabe rummelighed og trivsel i en helt almindelig hverdag. Det sker på Verdensmålsfestivalen på Værløse Bymidte.

På Verdensmålsfestivalen er der premiere på 9. klasses elevers film om FN´s 17 verdensmål, og vinderne af Furesø Innovationsprojekt viser deres vinderprojekt. Der vil være praktikere, der deler ud af deres erfaringer med økologi og klima og lokal økologisk produktion. Vestforbrændingen hjælper alle interesserede til at affaldssortere ved boligen, og man kan deltage i affaldsstafetten. Og meget meget mere.

- På Verdensmålsfestivalen vil der være en masse inspiration til at omsætte FN's 17 verdensmål til hverdagshandlinger lige her i Furesø. FN's verdensmål bliver meget håndgribelige, når lokale Furesø borgere, virksomheder og organisationer kommer og viser, hvordan de sætter handling bag de fine mål, siger Tine Hessner, formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt:

Det er 9. klasses elever fra Lyngholmskolen, der på festivalen har premiere på deres Verdensmålsfilm, som de netop har produceret i forbindelse med projektet, DER ER HÅB, med Furesø Film Class og Fremtidsværkstedet. Der er også skoleelever, som sætter fokus på Cirkulær økonomi sammen med Furesøvirksomheden Wexøe. De har udviklet en konkret løsning, hvor et restprodukt bliver omdannet til flotte kuffertmærker under Furesø innovationsprojekt '20.

Furesø Kommune har i mange år arbejdet med den grønne omstilling, og det kommer også til at fylde på verdensmålsfestivalen, hvor organisationer, borgere, økologipraktikere med flere deler ud af deres viden.

- Jeg vil gerne invitere endnu flere til at bidrage til den grønne omstilling, så jeg håber, at de borgere, der har ideer til, at lave deres egne lokale indsatser vil komme og få en snak. Så vil forvaltningen stå klar til at komme med hjælp, sparring og evt. aftale det første projektmøde, siger Lene Munch-Petersen, formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling:

Festivalen er delt op i to. Torsdag den 3. september klokken 10.30 til 13 er det for skoleelever og fra 14.30 til 17 er det for alle interesserede.