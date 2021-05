Furesø Byråd har godkendt rapport og anbefalinger, der skal gøre det endnu bedre at bo almennyttigt. Venstres forslag om, at 400 lejligheder skulle sælges til ejerlejligheder blev forkastet. Foto: Mikkel Arnfred.

Venstres forslag skudt ned i byrådet

Furesø - 28. maj 2021 kl. 07:30 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det skulle egentlig have handlet om at godkende et underudvalgs anbefalinger for fremtidens almene boliger i Furesø Kommune. Men Venstres Gustav Juul kuppede den agenda og stillede et konkret forslag om, at få undersøgt muligheden for at lade Furesø Boligselskab omdanne 400 lejligheder i Farum Midtpunkt til ejerlejligheder og lade de nuværende lejre købe lejlighederne med rabat. Provenuet skulle i å fald bruges til at renovere den del af bebyggelsen, som ikke var en del af den store PCB-renovering.

Efter mere end en times debat faldt forslaget. Venstre og Liberal Alliance stemte for. Konservative undlod at stemme. De øvrige partier stemte imod.

Gustav Juul er naturligvis skuffet.

- I Venstre er vi interesseret i at hjælpe mennesker frem for systemer. Vi mener stadig at almene boliger fastholder unødigt mange mennesker i en dårligere økonomisk situation end de ville have været i, hvis de havde ejet, siger Gustav Juul.

I stedet blev forvaltningens indstilling om at godkende underudvalgets anbefalinger godkendt. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og Konservative stemte for. Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.

- Rapporten nævner ikke økonomi med et eneste ord og giver ikke et bud på at løse den økonomiske opgave for samfundets svageste. Jeg har meget svært ved at se det konkrete i de foreslåede anbefalinger, sagde Carsten Svensson, Dansk Folkeparti.

Styrket samarbejde er vejen frem

Konklusionen i underudvalgets rapport er klar: De boligsociale udfordringer i Furesø skal håndteres gennem et styrket samarbejde mellem kommune og boligselskaberne.

- Mere end hver fjerde borger i Furesø bor i almene boliger. Langt de fleste er glade for deres naboer og de gode boligområder. Men vi har også boligområder, hvor andelen af borgere med forskellige udfordringer er højere end andre steder i kommunen. Vi er ikke i nærheden af have så massive problemer, som der er i andre kommuner, men vi skal følge udviklingen tæt og sammen sikre en positiv udvikling i alle boligområder. Heldigvis har udvalget i enighed peget på en lang række værktøjer, som vi nu vil drøfte med de forskellige boligselskaber. Jeg vil gerne takke repræsentanterne for boligorganisationerne og de øvrige deltagere i det nedsatte rådgivningsudvalg for et rigtig godt og meget konstruktivt samarbejde, lyder det fra borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Det rådgivende udvalg har peget på, hvordan Furesø også fremover undgår parallelsamfund, og hvordan de udfordringer, som er i nogle almene boligområder, kan håndteres.

Her kan fælles udlejnings- og anvisningskriterier være noget af det, der arbejdes videre med. Samtidig er det vigtigt, at kommunen, boligselskaberne og andre aktører, f.eks. erhvervsliv og fritidsklubber, arbejder sammen om - og forebygger boligsociale udfordringer.