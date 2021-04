Allon Hein Sørensen fra Alternativet, Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten og Jesper Dyhrberg fra SF er bl.a. enige om, at de vil styrke velfærden og den grønne omstilling i Furesø. Foto: Kenneth Løvholt.

Venstrefløjen i Furesø indgår valgforbund

Furesø - 09. april 2021 kl. 13:28 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I årevis har Øjvind Vilsholm kæmpet alene for venstrefløjen i Furesø Byråd. Ved valget i 2017 manglede valgforbundet mellem Enhedslisten og Alternativet mindre end 100 stemmer i at tage mandat nummer to. Nu er muligheden forbedret til det kommende valg i november måned. De to partier har indgået valgforbund med SF, som ved sidste valg afleverede 2,5 procent af stemmerne til Socialdemokratiet.

- Man kan udrette meget med et mandat, men der er ingen tvivl om, at vi kan dække bredere med to eller tre byrådsmedlemmer. For det første kan vi opnå pladser i flere udvalg og for det andet giver det også bare en større vægt, når man er flere, der presser på for de samme forslag.

Han håber først og fremmest, at det kan lykkes at få gjort mere for naturen og den grønne omstilling i kommunen, siger Øjvind Vilsholm.

Allon Hein Sørensen, der er formand for Alternativet i Furesø, er glad for, at valgforbundet er kommet på plads:

- Vi var tæt på at komme i byrådet sidst, og selvom vi har følt os godt repræsenteret via vores samarbejde med Enhedslisten, så vil det jo være en kæmpe fordel, hvis vi selv kunne være med ved forhandlingsbordet. Der er nemlig brug for at hæve ambitionsniveauet massivt, når det handler om den grønne dagsorden, siger Allon Hein Sørensen.

SF har været udenfor byårdet i otte år. Men satser denne gang hårdt på at vende tilbage til byrådet. SF's formand Jesper Dyhrberg synes, at der er hårdt brug for at få styrket venstrefløjen i byrådet:

- Enhedslistens Øjvind Vilsholm gør det godt, men han kan ikke løfte det hele. Med SF i byrådet vil der blive endnu mere fokus på klima og grøn omstilling, og så skal der også gøres noget mere på skoleområdet. På flere af furesøs skoler er der klasser med 28 elever - ja enkelte endda med flere. Vi skal have sænket klassekvotienten, siger Jesper Dyhrberg.

I samlet flok ønsker de tre partier, at velfærden skal styrkes, og der skal mere fart på den grønne omstilling.

- Naturkrisen har ramt os. Vi skal have skaffet flere levesteder til vores insekter. Sommerfugle og vilde bier er i tilbagegang, fordi store dele af naturen er overtaget af mennesker. Der er virkelig brug for at vi giver nogle arealer tilbage til naturen - også her i Furesø Kommune, siger Øjvind Vilsholm.