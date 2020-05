Venstre vil udvide Jonstrup Skole

Venstres byrådsmedlem Jesper Larsen kaster sig sammen med sin partikollega Berit Torm aktivt ind i kampen for en udvidelse af Jonstrup Skole.

Furesø - 05. maj 2020 kl. 08:55 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der asfalteres, cementeres, hamres, og bores i Sydlejren. Inden for en overskuelig årrække vil Jonstrup vokse til dobbelt størrelse med tilførelsen af mere end 500 nye boliger.

Venstres gruppe i Furesø Byråd kommer derfor på banen med en klar melding angående Jonstrup Skoles fremtid.

- Nu og i de næste år vokser Jonstrup voldsomt med udbygningen af den sydlige del af Flyvestationen. Vi byder mange nye borgere velkomne, hvoraf mange har små børn. Faktisk så mange, at vi fra 2023 forudser mere end 40 børn på hver årgang. Derfor vil Venstre foreslå, at vi allerede nu igangsætter udvidelser af Jonstrup Skole, så den fremover ikke kun har en klasse pr årgang fra 0.-2. klasse. Skolen skal derimod løbende udbygges, så den har op til to klasser pr årgang op til og med 5. klasse, lyder det fra Jesper Larsen og Berit Torm, byrådsmedlemmer for Venstre.

Jonstrup Skole var i forbindelse med kommunesammenlægningen truet af lukning. Børnetallet i Jonstrup var for lille til at oppebære en indskolingsafdeling (0. til 2. klasse) med et spor på Jonstrup Gl. Seminarium. Det vægtigste argument for at bevare Jonstrup Skole var netop udsigten til byudvikling i Sydlejren. Mange år er gået. Byudviklingen i Sydlejren kører for fuld hammer. Børnefamilier er begyndt at flytte ind i Mageløse og Filmhusene, mens yderligere tre byggefelter er ved at blive gjort klar.

Samlet set vil Jonstrup nå en størrelse lige i underkanten af Hareskovby, som har egen skole fra 0. til 9. klasse. Indskolingsafdelingen i Jonstrup hører under Ll. Værløse Skole, hvor børnene fra Jonstrup bydes velkommen i 3. klasse. Det er denne trafik af skolebørn, som Venstre gerne ser afviklet.

- Børnene skal sikres en tryg skolegang med klassekammerater nær egen bolig samt en tryg skolevej. Det er et rigtig godt alternativ til, at vi fra 2023 hver morgen skal sende over 200 skolebørn fra Jonstrup i mindst fire skolebusser til Værløse og hjem igen om eftermiddagen, forklarer Jesper Larsen.

Frederiksborg Amts Avis har tidligere skrevet om en eventuel udvidelse af Jonstrup Skole. Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) stillede sig ved den lejlighed positiv overfor, at indlede en dialog om en udvidelse af Jonstrup Skole. Han understregede, at en sådan udvidelse samtidig skulle sikre plads til en SFO.

Formanden for Jonstrup 89, Per K. Larsen, vurderede ved samme lejlighed, at der er kapacitet på Jonstrup Gl. Seminarium til en udvidelse til to spor op til 2. klasse, men at yderligere udvidelse krævede nytænkning. Venstre ser muligheder.

- Denne udvidelse vil selvfølgelig kræve mere plads end de nuværende rammer tillader, men med god planlægning bør der kunne findes gode løsninger i dialog i samarbejde med borgerne i Jonstrup. Nogle vil argumentere, at denne udbygning vil være dyr, men når man gerne vil sælge byggegrunde, så er vi også forpligtet til at sikre tilstrækkeligt med daginstitutioner og skoler. Venstre vil gerne invitere de andre partier i Furesø Byråd til sammen at finde en løsning, så vi i fremtiden igen kan have en stor skole i Jonstrup, funderet i lokalsamfundet, lyder det fra Berit Torm.

Venstres ønske om en udvidelse af Jonstrup Skole hænger sammen med partiets grundlæggende tese om, at lokalsamfundene i Furesø skal styrkes.

- Lokalområderne er vores største styrke i Furesø. Det gælder både i Farum, Værløse, Kirke Værløse, Hareskovby og i Jonstrup. Sådan skal det også være i fremtiden, lyder det fra Berit Torm og Jesper Larsen.