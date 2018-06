Send til din ven. X Artiklen: Venstre vil ikke flytte Kildehuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre vil ikke flytte Kildehuset

Furesø - 02. juni 2018 kl. 09:39 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var 30 grader varmt, men det lagde ikke en dæmper på lokalpolitikernes diskussionslyst ved onsdagens byrådsmøde. Højdepunkt var aftenens sidste punt på dagsordenen. Enhedslistens Helle Vallentin havde begæret sagen om Børnehuset Kildehusets eventuelle flytning til Bifrost ved Solvangskolen på dagsordenen. Det udløste en omfattende debat.

Det mest markante indlæg kom fra Venstres Berit Torm, som direkte henvendt til de fremmødte forældre udlagde partiets holdning.

- Vi har været på besigtigelse i Bifrost, og efter den tur har jeg meget svært ved at se, hvordan man kan flytte Kildehusets identitet med over i et betonbyggeri ved en skole. Bifrost har huset større børn, og det bærer indretningen og legepladsen præg af. Derfor har jeg svært ved at se, hvordan Kildehusets særpræg kan bevares, siger Berit Torm til Frederiksborg Amts Avis.

Liberal Alliance og Enhedslisten stemte herefter for Helle Vallentins forslag om at droppe en kommende undersøgelse om muligheden for en flytning af Kildehuset til Bifrost, mens Venstre undlod at stemme. Men de 15 andre byrådsmedlemmer stemte imod, og dermed bliver undersøgelsen gennemført.

Formanden for Udvalget for Dagtilbud og Familier, Bettina Ugelvig Møller (S) lagde vægt på at få klarhed.

- I Socialdemokratiet vil vi gerne have en ende på den sag. Nu må vi tage vigtige beslutninger. Vi skal tænke langsigtet og ansvarligt, derfor skal muligheden for en flytning undersøges. Vi mangler at få den side af sagen belyst, som handler om Bifrost, sagde Bettina Ugelvig Møller og fik opbakning fra partikollegaerne samt Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative.

- Vi går ind for diversitet og geografisk spredning af institutionerne, men vi skal træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og her er der en mulighed, som ikke er belyst. Jeg glæder mig til, at vi kan tage debatten igen på et oplyst grundlag, lød det fra Tine Hessner (RV).

Helle Vallentin kunne ikke dy sig for at komme med en stikpille.

- Jeg sidder og får en tanke. Byggeriet ved Solvangskolen er ikke så salgsbart, som bygningerne på Farum Hovedgade, men sådan hænger tingene ikke sammen. Selvfølgelig gør det ikke det, sagde Helle Vallentin.

Berit Torm er nu ret overbevist om, at det er lige præcis sådan tingene hænger sammen. Kildehuset kan indbringe en fin salgspris. Det kan Bifrost ikke.

- Det er lidt tilfældighedernes spil. Bifrost er blevet ledig, og så ser man på, hvad man kan flytte derind og sælge de andre bygninger. Det er det ønsket om en flytning udspringer af. Jeg synes, det burde udspring af en helt anden rækkefølge, siger Berit Torm.