Venstre-ordfører åbner for løsning

Furesø - 07. april 2018 kl. 08:02 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At der er meget på spil for Furesø Kommune i forbindelse med forhandlingerne om udligningsreformen blev illustreret med al ønskelig tydelighed, da borgmester Ole Bondo Christensen (S) på TV2 Lorry kaldte det for et spørgsmål om liv eller død for kommunen. Netop som forhandlingerne går ind i den afgørende fase, står Furesø til en ekstraregning på 35 millioner kroner årligt oveni de 270 millioner kroner man allerede sender videre i udligningsordningen årligt.

Furesø Kommune sendte torsdag en delegation af byrådsmedlemmer til samråd med Folketingets Social, Indenrigs- og Børneudvalg, og nødråbet blev tilsyneladende hørt.

I hvert fald var Venstres kommunalordfører Carl Holst efterfølgende villig til at se på en overgangsordning for Furesø Kommune.

- Vi bliver nødt til at se på i det videre arbejde, hvordan får vi lavet en overgangsordning. Hvordan får vi set på de udfordringer Furesø Kommune står overfor bliver løst hensigtmæssigt, sagde Carl Holst til TV2 Lorry.

Den åbning tager hans partikollega i Furesø Kommune, Jesper Larsen, imod med kyshånd.

- Jeg er positivt overrasket over, at Carl Holst åbner op for en overgangsordning, men jeg ser heller en langsigtet løsning, som jeg kan forklare for borgerne i Furesø, siger Jesper Larsen.

Venstres byrådsmedlem ser Furesø Kommune som en helt særlig størrelse i forhold til udligningsordningen.

- Furesø er et paradoks, og derfor skal der tages særlige hensyn. Vi er både fattig og rig på samme tid. På den ene side har vi en stor gæld fra Farumtiden, som vi fortsat kæmper med. På den anden har vi nogle af landets dygtigste og mest produktive borgere. Når man kun ser på den sidste del, bonner det voldsomt ud i en udligningsordning, men det er ikke rimeligt, forklarer Jesper Larsen.

Furesøs delegation bestod af borgmester Ole Bondo Christensen (S), viceborgmester Lars Carstensen (K), Jesper Larsen (V) og Carsten Svensson (DF).

- Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er et samlet byråd, der på tværs af partipolitiske skel peger på, hvor uretfærdig udligningsreformen er. Vi har gjort en stor indsats for at påvirke vores respektive folketingspolitikere og håber, at foretrædet bærer frugt, siger Lars Carstensen.

Penge på bordet

Egedalkredsens folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Nick Hækkerup, sidder ikke med ved forhandlingsbordet, men har involveret sig i kampen og sendt Furesøs input videre til partiets forhandler Magnus Heunicke. Nick Hækkerup ser en overgangsordning som en mulighed, men vil hellere have flere penge på bordet.

- Hvis der skal laves en udligningsreform er det vores tilgang, at det ser overordnet hårdt ud for blandt andet Furesø Kommune. I den situation er det klart, at der er behov for en overgangsordning. Vores førstevalg er dog, at der skal flere penge på bordet, så det ikke bliver så hårdt for Furesø Kommune.