Berit Torm stopper i lokalpolitik. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Venstre klar med kandidatliste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre klar med kandidatliste

Furesø - 15. september 2021 kl. 11:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det tidligere borgmesterparti Venstre afleverede mandag formiddag sin kandidatliste til kommunalvalget den 16. november.

Borgmesterkandidat Gustav Juul får følgeskab af ti andre kandidater i bestræbelserne på at sikre en borgerlig borgmester i Furesø Kommune.

- Jeg er glad for, at vi både har erfarne kræfter, men også for at vi har fået en erhvervskvinde på listen. Vi er bredt funderet med folk fra alle slags boligformer, foreningslivet og erhvervslivet, siger Gustav Juul.

De tre nuværende byrådsmedlemmer, Gustav Juul, Lars Carpens og Jesper Larsen topper listen fulgt af Pierre Henriksen, som også var kandidat for fire år siden. Så følger de nye ansigter. Musa Harmanci stillede for fire år siden op for Socialdemokratiet og fik 140 personlige stemmer.

Christine Møller-Jensen er nummer seks på listen.

Christine er uddannet civilingeniør, og arbejder i medicinalbranchen.Hun er reserveofficer i flyvevåbnet og har dyrket militær femkamp på højt niveau. Hun er mor til tre og har boet i Furesø i mere end 20 år.

Nummer syv på listen, Jørgen Godsvig, er også en ny kandidat. Herefter følger Anna Frifelt, Søren Bollerup, formanden for vælgerforeningen Paul Thomsen og Hovedbestyrelsesmedlem Kate Jacquerot, som alle er gengangere fra valget i 2017.

Byrådsmedlem Berit Torm glimrer ved sit fravær på kandidatlisten. Hun trak sit kandidatur i sidste øjeblik.

- Jeg har valgt at trække mit kandidatur til byrådsvalget i november. Tiden er knap, og jeg kan ikke afsætte de ressourcer, det kræver at være i valgkamp. Det er en svær beslutning, når jeg synes, jeg stadig har mange tanker og håb for den gode velfærd i Furesø kommune. Det må jeg se, hvordan jeg kan bidrage med på anden vis, skriver Berit Torm på sin Facebook-profil.

Gustav Juul har forståelse for beslutningen.

- Det er et tab for demokratiet og et kæmpe tab for Venstres gruppe, men jeg kan godt forstå hende. Der er meget at se til. Det kan være svært at få tid til det hele, siger Gustav Juul.

Berit Torm er jurist og arbejder for forsikringsgiganten Tryg. Hun blev valgt ind Farum Byråd i 2001. Året efter forlod hun midlertidigt partiet sammen med fem andre byrådsmedlemmer. Det skete i forbindelse med Farum-sagen. Ved valget til sammenlægningsvalget i 2005 var hun tilbage i Venstre og blev valgt ind med130 personlige stemmer.

I 2009 og 2013 stillede hun op for Det Konservative Folkeparti og kom ind med henholdsvis 248 og 213 personlige stemmer. I 2017 var hun tilbage i Venstre og opnåede sit hidtil bedste resultat med 306 personlige stemmer. Berit Torm har været markant i byrådet på velfærdsiområderne.

Ro omkring velfærden

Gustav Juul går ind til sit tredje kommunalvalg som borgmesterkandidat for Venstre.

Han har stort fokus på at sikre ro omkring velfærden.

- Der skal være ro omkring velfærden, så der ikke kommet hovsavbesparelse. Det er vigtigt, at der er en god velfærd med gode skoler og fornuftige vilkår for de ældre på plejehjemme samt gode vilkår for foreningslivet. Borgerne skal have størst mulig indflydelse på deres liv med frit skolevalg og indflydelse på dagtilbud og plejehjem, siger Gustav Juul.

Venstre er i valgforbund med Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. 00

- Vi er meget tilfredse med det valgforbund. Det sikrer de borgerlige stemmer, siger Gustav Juul.

Venstres kandidatliste

1. Gustav Juul

2. Lars Carpens

3. Jesper Larsen

4. Pierre Henriksen

5. Musa Harmanci

6. Christine Møller-Jensen

7. Jørgen Godsvig

8. Anna Frifelt

9. Søren Bollerup

10. Paul Thomsen

11. Kate Jacquerot