Furesøs nye kommunaldirektør Steen Vinderslev får brug for al sin erfaring fra otte år som kommunaldirektør i Middelfart, når der skal forhandles om Furesø-gælden og udligningsordningen.

Velkommen til Furesø - Her er der rigeligt at tage fat på!

Furesø - 09. august 2019 kl. 09:30

En ny politisk sæson står for døren i Furesø Kommune. Byrødderne skal i de kommende måneder diskutere, hvordan man udmønter besparelser på godt og vel 20 mio. kr. i 2020. Det skal nok give nogle sværdslag, men i virkeligheden er det peanuts i forhold til de forhandlinger, som skal finde sted i den kommende tid.

Genforhandlingen af Furesø-Gælden står for døren. Og et kompliceret spil om udligningsordningen og diverse kompensationer blev behændigt udsat til efter folketingsvalget.

Midt i det hele valgte kommunaldirektør Christine Brochdorf at takke ja til et tilsvarende job i Egedal. En ny kommunaldirektør skulle ansættes. Måske ikke så underligt blev der hvisket om, at den nye kommunaldirektør skulle have erfaring og pondus til at slå i bordet ved de kommende forhandlinger.

Valget faldt på Middelfarts kommunaldirektør gennem otte år, Steen Vinderslev. Borgmester Ole Bondo Christensens kommentar ved ansættelsen sagde det ganske rammende.

- Steen Vinderslev har med mange års solid ledererfaring - heraf 8 år som kommunaldirektør - de kompetencer og den robusthed, der skal til for at sikre, at vi sammen kan løfte de spændende og udfordrende opgaver, vi står overfor.

Furesø-Gælden

Furesø Kommune blev født med en massiv gæld, som primært stammer fra Peter Brixtoftes regime i Farum. Borgerne i Farum betalte i syv år mere i skat end borgerne i Værløse for at kompensere. Desuden har kommunen i årevis modtaget et særtilskud.

Ikke desto mindre er gælden fortsat ganske massiv. Siden 2011 er den nedbragt med 650 mio kr, men i skrivende stund er den på 2,3 mia. kr.. Det udløser en årlig regning på 123,6 mio. kr. til renter og afdrag.

Det nuværende særtilskud på 50 mio kr. årligt udløber i 2022, men det er aftalt, at det skal erstattes af et nyt særtilskud på samlet set 250 mio. kr., (I 2011 priser red.) som skal udbetales i perioden 2022-2040. En særlig komplikation er, at særtilskuddet skal korrigeres for 25 % af den besparelse, som kommunen har fået som følge af låneomlægning fra statslån til kommunekredit i 2016.

- Før Folketingsvalget blev der indledt en dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om vilkårene for udbetalingen af særtilskuddet Dialogen har været sat i bero som følge af Folketingsvalget og nedsættelse af de nye ministerier. På nuværende tidspunkt påbegyndes forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020, og Furesø Kommune vil genoptage dialogen med ministeriet i forlængelse heraf, lyder det fra Furesø Kommune i et svar til Frederiksborg Amts Avis.

Udligningsordningen

Hvis detaljegraden i forhandlingerne om Furesø-gælden tager pusten fra de fleste, så er det intet imod de kommende forhandlinger om udligningsordningen.

Furesø Kommune betaler mere end 300 mio. kr. årligt til andre kommuner gennem udligningsordningen. V-LA-K regeringens forhandlinger om en ny udligningsordning sandede til. Ikke mindst spørgsmålet om en korrektion for udlændinges uddannelsesniveau gav Furesø en ekstraregning. Efter en del ballade blev de ramte kommuner kompenseret i 2019 og 2020. Furesø får 24,5 mio. kr. årligt i kompensation. I samme periode får Furesø en kompensation på 12,9 mio. kr. årligt pga. en ændring af konteringsreglerne.

Og her er så problemet. Begge ordninger udløber i 2021, og ingen ved med sikkerhed, hvor den nye S-regering står.

Så velkommen til Steen Vinderslev. God fornøjelse med forhandlingerne.