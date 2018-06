Send til din ven. X Artiklen: Velfærdssamfund eller Velfærdsillusion? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Velfærdssamfund eller Velfærdsillusion?

Furesø - 07. juni 2018 kl. 12:53

Frederiksborg Amts Avis har fået Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen (S) til at anmelde Nick Allentofts bog »Velfærdsillusionen.

Af Ole Bondo Christensen

Nick Allentoft - tidligere medlem af Furesø Byråd og nuværende chefredaktør af netmediet "Den Offentlige - har skrevet en vigtig bog med titlen "Velfærdsillusionen".

Nick Allentofts hovedpointe er, at det omsorgsfulde "velfærdssamfund", som vi gennem flere genrationer møjsommeligt har bygget op, står i fare for udvikle sig til en hård, kontrollerende "velfærdsstat" uden respekt for det enkelte menneskes værdighed.

I bogen er der flere konkrete eksempler på borgere, som af helbredsmæssige eller sociale grunde ikke kan leve op til konkurrencestatens krav om at være velfungerende og selvforsørgende. I stedet for omsorg og hjælp til at opretholde et godt liv oplever borgerne, at samfundet nidkært forfølger og kontrollerer dem og dermed øger den livskrise, de står i.

Systemet bliver vigtigere end mennesket, og når det sker, forsvinder medmenneskeligheden og troen på, at alle har noget at byde på til fællesskabet.

Nick Allentoft opregner flere årsager til, at udviklingen er gået den forkerte vej: Velfærdssamfundet er blevet kolossalt komplekst. Lovmøllen på Christiansborg maler uophørligt, og ofte er nye love på vej, før de gamle er i nærheden af at være implementeret. Regelværket på eksempelvis social- og beskæftigelsesområdet er en uoverskuelig jungle, hvor både sagsbehandlere og borgere farer vild. Borgerne løber spidsrod i bureaukratiet, bliver til "sager", i stedet for at føle sig hørt og hjulpet.

Ledelsesmæssigt er systemet udfordret af en centralistisk styring efter resultat- og procesmål, som ofte ikke er væsentlige for den enkelte borgers livskvalitet. "New public management" fjerner medarbejdernes mulighed for at udfolde deres faglighed og skabe gode resultater sammen med borgerne.

Endelig er velfærdsstaten efter Nick Allentofts opfattelse præget af en "demokrati-krise", hvor borgernes mulighed for at gennemskue og få indflydelse på "systemet" er under pres, og hvor politikerne benytter sig af spin og "new speech", når de eksempelvis introducerer nye nedskæringer som forbedringer.

Når man læser Nick Allentofts bog får man mindelser om Kafkas bog "Processen og Georges Orwells "1984". Velfærdsillusionen er hårdt kantet - og på flere områder også for hårdt kantet. Ikke desto mindre peger den på fejl og mangler i velfærdssamfundet, som vi tilstadighed skal arbejde for at rette op. Vi kender alle til eksempler på borgere, der er kommet i "klemme i systemet", og hvor systemet i stedet for en hjælp opleves som en modspiller. Det er ikke godt nok.

Det fulde billede

Nick Allentoft nævner selv forskellige håndtag til forbedringer så som regelforenkling, mere tillid og råderum til de enkelte frontmedarbejdere, bedre borgerdialog og større konsekvenser, når kommuner begår fejl. Der er ikke tale om fuldt udfoldede idéer - nærmere strøtanker om, hvad der er vigtigt at have sig for øje.

Jeg savner, at Nick Allentoft også adresserer det spillerum, som kommuner har - eller rettere ikke har - når vi skal tilrettelægge den borgernære velfærd. Kommunernes budgetter modsvarer på ingen måde de stigende udgifter til sundhed, ældre og det specialiserede socialområde. Styringsmæssigt holdes kommunerne i meget kort snor af servicerammer, anlægsloft, budgetlove og detailstyring fra Christiansborg. Nedskæringer, regelkompleksitet og manglende råderum er derfor alvorlige barriere for at skabe et velfungerende, borgernært velfærdssamfund i den enkelte kommune.

Dette skal ikke være en undskyldning for ikke at løse opgaven bedst muligt. I Furesø formulerede vi for seks år siden en fælles vision, hvor hovedbudskabet er, at vi skal være en omsorgsfuld kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Den enkelte borger skal opleve en god service og føle sig hørt. Alt hvad vi gør - gør vi for borgerne.

Siden da har vi bl.a. arbejdet med ledetråde for den gode borgerdialog, en ny Furesømodel for borgerinddragelse, afbureaukratisering samt frikommuneforsøget "én plan", der skaber sammenhæng og helhed for borgere med mange og komplekse problemer.

Nick Allentoft var som daværende medlem af Furesø Byråd med i arbejde om Furesø-visionen. Jeg husker tydeligt en solbeskinnet forårsdag, hvor vi sad en håndfuld politikere inklusive Nick Allentoft og nørklede med at få de rigtige formuleringer om visionen ned på papiret. Pludselig kom overskriften til os med Nicks ord: "Vi skaber løsninger sammen". Nick Allentofts engagement og lyst til at forbedre velfærdssamfundet var tydelig dengang - og er det stadig. Bogen "Velfærdsillusionen" er det seneste eksempel. Tak for engagementet og tillykke med bogen.