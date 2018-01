Borgmester Ole Bondo Christensen vil fokusere på at sikre bedre velfærd i de næste fire år. Arkivfoto

Velfærd og klimamål i fokus

Furesø - 06. januar 2018

En ny byrådsperiode er skudt i gang, men den politiske ledelse er uændret. Socialdemokraten Ole Bondo Christensen sidder fortsat i borgmesterstolen, som det har været tilfældet de foregående otte år. Denne gang tiltræder han med en klar ambition om, at sikre bedre velfærd for borgerne i Furesø Kommune.

- Vi skal prioritere velfærdsområderne - især daginstitutionerne, ældreplejen og voksenhandicapområderne, siger Ole Bondo Christensen til Frederiksborg Amts Avis.

Borgmesteren mener, at valgkampen tydeligt indikerede, at borgernes fokus var på velfærdsområderne, selvom kommunen efter hans vurdering slap nogenlunde helskindet igennem finanskrisens udfordringer.

- Generelt er vi sluppet nogenlunde fornuftigt igennem finanskrisen, og de stramninger, der ramte alle kommuner i den forbindelse. Vi var ekstra udfordret på grund af den store gæld. Så det er klart, at på visse områder kunne man mærke besparelser. Specielt på hjemmehjælpen i weekenden, og normeringerne til daginstitutioner med mange udsatte børn, forklarer Ole Bondo Christensen.

Et nyt politisk udvalg med navnet Digitalisering & Innovation skal give forvaltningen et grundigt tjek og medvirke til at finde nye løsninger.

- Vi skal ind og kigge på serviceniveauet i dag, så borgerne oplever, at vi er der, når der er brug for os. Enten skal vi finde en masse penge, eller også skal vi gøre tingene på en anden måde, siger borgmesteren, som også vil have fokus på den sociale arv.

- Vi vil have alle med i Furesø og gøre op med den negative sociale arv. Vi skal være opmærksomme på dem, som halter bagud sprogligt og socialt, sådan at alle kan få en uddannelse og job og være med til at bidrage til samfundet, forklarer Ole Bondo Christensen.