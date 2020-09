Vejvrede udløste slag, spark og spytklat

En 31-årig mand fra Farum blev søndag aften omkring klokken 20.00 overfaldet.

Episoden skete ved Bybækterrasserne, hvor den 31-årige blev tildelt flere slag og spark og blev spyttet på af den bilist, som han kort forinden havde signaleret til, for at få ham til at sænke hastigheden.

Det fik den mandlige bilist til at bremse op og stige ud af bilen, hvorefter han overfaldt den 31-årige og kørte fra stedet.

På baggrund af signalementet og oplysninger om den bil, gerningsmanden kørte i, blev en 24-årig mand fra Hjorthøj ved Lyngby kort tid efter standset på Hillerødmotorvejen og sigtet for vold mod den 31-årige.