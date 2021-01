Se billedserie Marie Kruses Skole er kommet et skridt videre med ønsket om at opføre en multihal på grusbanen ved Borgmester Jespersens Vej. Nu er lokalplanen på plads.

Vejen er banet for ny multihal ved Farum Arena

Furesø - 28. januar 2021 kl. 10:29 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Privatskolen Marie Kruses Skole og Gymnasium er vokset i de senere år, hvilket har medført et behov for flere og bedre idrætsfaciliteter til grundskolen. Nu har Furesø Byråd banet vejen ved at vedtage en ny lokalplan for området ved Farum Arena.

- Vi har længe haft et stigende behov for bedre idrætsfaciliiteter, derfor indledte vi en dialog med Furesø Kommune om at købe jord med henblik på at opføre en multihal, men det forudsatte en ny lokalplan for området, forklarer Carsten Gade, rektor for Marie Kruses Skole og Gymnasium.

Arbejdet med at etablere hallen er fortsat i sin indledende fase. Nu er lokalplanen på plads.

- Vi vil indlede samtaler med kommunen om at købe grunden. Først derefter kan vi projektere hallen. Drømmescenariet er, at multihallen kan stå klar til august 2022, siger Carsten Gade.

Der vil blive tale om hal med plads til en håndboldbane, men også en række andre faciliteter.

- Størrelsesmæssigt vil en sådan hal kunne rumme en håndboldhal, men kodeordet for os er multifunktionel. Det er vigtigt for moderne idrætsundervisning, at der plads til fitness og måleudstyr, så den teoretiske del af idrætsundervisningen følger med, forklarer Carsten Gade.

Flere muligheder

Det er ikke kun Marie Kruses Skole, der får nye muligheder i forbindelse med vedtagelsen af den nye lokalplan for området ved Farum Arena.

- Lokalplanen er en tiltrængt opdatering af en lokalplan, som efterhånden har rundet 20 år. Farum Arena og boldbanerne bruges hele tiden af både skolebørn og lokale sportsforeninger. Jeg glæder mig over opbakningen til lokalplanen. Den imødekommer de ønsker, som vores lokale foreninger og skoler har, ved fx at gøre det muligt at bygge nye sportshaller. Den slår også fast, at Farum Arena kan bruges til fx messer, siger Susanne Mortensen (K), formand for Udvalg for byudvikling og bolig.

Udover sportshallen tæt ved Marie Kruses Skole åbnes der for et byggefelt tæt på Farum Arena og Stavnsholtskolen til enten sportshal og/eller parkeringshus. Lokalplanen gør det muligt at opføre et parkeringshus med plads til 100-200 parkeringspladser bag Farum Arena og med udkørsel mod Paltholmvej. En ny overkørsel til Paltholmvej skal hjælpe med at fordele bilerne bedre i området.

- Byrådet er opmærksom på, at mange i området er belastet af meget trafik, ikke mindst i forbindelse med de store begivenheder i Farum Arena. Også denne problemstilling har vi lagt vægt på at få taget hånd om i den nye lokalplan, siger Susanne Mortensen.

De store sports- og boldbaner friholdes for bebyggelse og vil fortsat kunne anvendes på samme måde som hidtil.