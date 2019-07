Varm interesse for klimamålene

- Interessen var kæmpe stor for koklapperlaugene og naturplejekvæget i Furesø Kommune. Og ikke mindst for det nye tiltag, hvor borgere snart kan låne deres egne hønsefræser, fortæller Stine Rahbek Pedersen, projektleder for grøn omstilling i Furesø.

Grøn Guide Maj-Brit Petersen fortalte om borgernes muligheder for at gøre noget for naturen og omlægning til økologi. Jane Lindum fra Furesø Agende 21 Forening var i snak med en masse interesserede borgere om lokale koklapperlaug. Stine Dalfelt fortalte om sit eget projekt Hønsefræser, som vil give haveejere mulighed for at afprøve om høns i haven er noget for dem. Pia Rousing fra Dalgårdens Børnehus stod klar med smagsprøver på den økologiske mad, hun laver til børnene. Birte Brorson fra Økologisk Landsforening og Stine Rahbek Pedersen der er projektleder for den grønne omstilling i Furesø udfordrede alle gæster med en omfattende quiz om økologi. Fiskebæk Naturskole kom med vilde dyr fra Furesøs natur og Skolelandbruget gav børnene lejlighed til at hakke deres eget ukrudt til pandekagebagning over bål.