Varehuschef: Der er mad nok

- Der bliver hurtigt udsolgt, når folk køber mere, end de har brug for, men der kommer nye varer, bare ikke helt så hurtigt som normalt. Lad mig komme med et eksempel: køerne i Danmark producerer mere mælk end der er brug for i Danmark, de kan bare ikke malkes hurtigere. Så når en kunde køber 10 liter mælk til 2 personer, så giver det lidt tomme hylder. Men husk, de producerer mælk nok til hele Danmark. Det har de gjort de sidste 100 år, lyder det fra varehuschefen, som godt forstår lysten til at hamstre, men advarer ikke desto mindre imod det.

- Når mange kunder bliver bange og får brug for at hamstre, er det nok en naturlig ting, man skal jo overleve. Udfordringen er bare at ` hamstrene` udsætter sig selv og vores personale for unødig smittefare. De sidste 3 dage har kunder handlet på et meget fornuftig plan. Hen over hele dagen har der været kunder, men ikke for mange. Det har gjort, at vi kunne nå at fylde vare op, og de varer, der kom hjem, passede til kundemængden. Men i dag gik der panik i den igen. Så, rolig. Der er mad nok til alle også til efter krisen er slut, slutter Philip Kaasbjerg.