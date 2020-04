Tina Vad Chawes, vandforsyningschef på Furesø Vandforsyning og driftschef Jens Ejnar Kristensen fra Birkerød Vandforsyning har indgået samarbejde, som skal sikre driften af vandværkerne i tre kommunerne, hvis personalet skulle blive syge med COVID-19.

Vandværker står sammen i coronatider

Furesø - 03. april 2020

NORDSJÆLLAND: Forbrugerne får på trods af situationen med COVID-19 rigeligt rent vand i hanen.

Tre vandværker i Nordsjælland har gensidige aftaler om assistance, hvis de ansatte bliver syge, og de skulle få brug for hjælp til at løse driftsopgaverne. På vandforsyningerne tager de samtidig forholdsregler for at undgå smittespredning.

Mange vandværker har et stærkt samarbejde, og det gælder ikke mindst Birkerød Vandforsyning og Furesø Vandforsyning. I flere år har de samarbejdet om mangt og meget. De deler for eksempel værktøj, udvikler beredskabsplaner og sparrer med hinanden, når der er nye udfordringer på vandforsyningsområdet.

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned den onsdag aften i midten af marts, gik der da heller ikke lang tid før, at vandforsyningerne sad i telefonmøde. Og allerede dagen efter havde de aftalt med hinanden og Lillerød Vandværk, at de træder til og driver hinandens vandforsyninger, hvis driftspersonalet skulle blive smittet med coronavirus.

De tre vandforsyninger nøjes ikke kun med at tilbyde hjælp til hinanden: De tilbyder også hjælp til vandværkerne i det lokale vandråd, som er et forum for alle vandværker i Allerød, Furesø og Birkerød.

- Nogle af vandværkerne har kun en enkelt person til at løse driftsopgaverne, og hvis denne person lægger sig syg med COVID-19, står det jo skidt til. Derfor vil vi gerne tilbyde at løse driftsopgaverne for dem, mens de er syge, siger driftschef Jens Ejnar Kristensen fra Birkerød Vandforsyning. Tina Vad Chawes, som er vandforsyningschef på Furesø Vandforsyning supplerer:

- Vi kan hjælpe med dialog med myndigheder og forbrugere, for eksempel kan telefonerne blive stillet over til os. Vi kan selvfølgelig også stå for driften, så der bliver ved med at være vand i hanen. Og hvis nogle af vandværkerne kommer til at mangle reservedele, ser vi, om vi har ekstra på lager, siger hun.

Flere vandværker i vandrådet har kvitteret med positive mails til Furesø Vandforsyning, Birkerød Vandforsyning og Lillerød Vandværk, men ingen af dem har haft brug for hjælp.

Styr på situationen

På de tre nordsjællandske vandforsyninger er der ro og forsyningssikkerhed.

- Vores forbrugere har ingen grund til at være bekymrede. Vi forsyner med vand, som vi hele tiden har gjort, og vandet er lige så rent, som det plejer at være, siger Tina Vad Chawes.

For at sikre at vandforsyningerne bliver ved med at levere vand med samme høje forsyningssikkerhedsniveau som altid, tager de nogle forholdsregler. For eksempel arbejder flere ansatte hjemme eller forskudt af hinanden, så de undgår smittespredning.