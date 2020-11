Fem af byrådets syv partier var repræsenteret, mens der var afbud fra Carsten Svensson (DF) og Søren Bronée Bronér (LA) på grund af sygdom.

Valgkamp skudt i gang til digitalt borgermøde

Der var emner som ungdomsuddannelse og CO2-udledning på dagsordenen, da politikere holdt digitalt borgermøde

Furesø - 26. november 2020 kl. 11:46 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det virkede som om, at valgkampen allerede var skudt i gang, da en række politikere onsdag aften stillede op til digitalt borgermøde på rådhuset. Emnet var de otte mål, som byrådet har valgt frem mod 2023, og der blev blandt andet diskuteret udviklingen af Værløse Bymidte, ønsket om en ungdomsuddannelse samt hvordan vi får mere vild natur i kommunen.

Mødet skulle erstatte et såkaldt pop-up møde, som Furesø Kommune for nyligt havde planlagt, men som på grund af corona-restriktioner i stedet blev digitalt. Undervejs kunne borgerne sende spørgsmål ind.

Et af målene er, at der skal bo flere unge i Furesø Kommune, og en borger spurgte, hvad der skal til for at få en ungdomsuddannelse til kommunen.

Ungdomsuddannelse "Det, der skal til, er hårdt arbejde, henvendelser til ministerier og der skal samarbejde til med andre gymnasier. Vi prøver at få en afdeling af et andet gymnasium hertil, måske et mediegymnasium og måske vil Filmstationen være med til det," sagde Tine Hessner (R).

Der var dog lidt uenighed om, hvorvidt det skal være et gymnasium med STX-linje, eller om det kunne være en erhvervsuddannelse.

"Det er mere sandsynligt at få en erhvervsuddannelse til kommunen end en STX, men det er vigtigt, at vi får skabt et studiemiljø, før vi skaber studieboliger. For ellers kan vi ikke konkurrere med andre byer," sagde Øjvind Vilsholm (EL), mens Lars Carstensen (K) havde en anden holdning.

"Jeg er ikke enig i, at vi partout skal have en erhvervsuddannelse, for ser vi på de unge i Furesø er det omkring 86 procent, der vælger at gå på STX," sagde han.

På klimaområdet er ambitionen at sænke udledningen af CO2 fra 30 til to tons per indbygger frem mod 2030. En borger spurgte, hvad politikerne konkret vil gøre for at nå det mål. Borgmester Ole Bondo Christensen (S) pegede især mod opvarmning af boliger, og mod et forsøg med klimafamilier på Fyn.

Mindre udledning "Hvis vi skal i retning af CO2 neutralitet, skal vi finde en anden måde at varme vores boliger op på og have en samlet plan for det. I de enkelte familier skal de også tænke over det, og på Fyn har de for eksempel klimafamilier, hvor man ser på CO2 regnskabet i en familie. Hvis borgere og virksomheder er med, kan vi forhåbentlig nå målet," sagde han.

Gustav Juul (V) vil især gerne se på, om byggeri i kommunen kan gøres CO2-neutralt, og så skal den kollektive trafik styrkes, mener han.

"Jeg synes, det er den forkerte vej at gå, når linje Bx ikke længere stopper i Furesø Kommune men først et stykke ind mod byen. Der bliver også reduceret på lokale busruter," sagde han.

Øjvind Vilsholm mente, at der er brug for at stille større krav til borgerne, når det gælder om at nå målet.

"Det som kommunen udleder er kun fem procent, så det er de 95 procent vi skal tage fat på nu. Det gælder især transport og boliger, og hvis vi virkelig skal nå noget, er vi nødt til at stille nogle krav til borgerne," sagde han.

Hellere gulerod Lars Carstensen pointerede dog, at han hellere ville gøre brug af gulerod end pisk i forhold til borgerne.

"Jeg går ikke ind for pisk men for massiv gulerod, så folk bliver motiveret til at gøre noget. Hvis de skal tvinges til at isolere huset og lave affaldssortering på 17 forskellig måder, uden at de kan se formålet med det, så sker det ikke," sagde han.

Det var Tine Hessner dog ikke helt enig i:

"Det gør ikke noget, at det gør lidt ondt, at vi skal lære at sortere affaldet, for det ender med at blive rigtigt godt," sagde hun.

På Furesø Kommunes hjemmeside er det muligt at gense hele mødet.

De otte 2030-mål Natur, biodiversitet og klima

Mindre ulighed

God velfærd

Flere unge i Furesø

Samarbejde om stærke fællesskaber

Velfungerende boligområder

Lokalt arbejdsliv og levende byliv

Forbedret regional infrastruktur