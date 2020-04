Vagtskifte på affaldsindsamlingen

- Det handler kort og godt om at sikre, at Furesøs borgere får hentet deres affald. Med det nye selskab, kan den opgave løses til borgernes tilfredshed, til gavn for miljøet og ikke mindst på en økonomisk forsvarlig måde. Det glæder mig også rigtig meget, at vi kommer til at fastholde erfaringen og kendskabet til vores lokalområde - det er altafgørende for, at vores borgere ikke kommer til at mærke forskel i dagligdagen, siger formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S).