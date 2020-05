Se billedserie Gregers Bisgaard priser sig lykkelig for, at SIMI fik sendt ordrer ud på værnemidler, inden coronakrisen for alvor kom til Danmark. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Værnemidler strømmer igennem SIMIs varelager i rå mængder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værnemidler strømmer igennem SIMIs varelager i rå mængder

Furesø - 01. maj 2020 kl. 11:42 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi blev lagt ned. Ingen havde i deres vildeste fantasi forestillet sig, hvad der ville komme til at ske, siger salgschef Gregers Bisgaard.

Ægteparret Solveig Bisgaard og Svend Ulsrod købte i 1970´erne et konkursbo og flyttede virksomheden til Farum. Herfra har SIMI levet en stilfærdig tilværelse med import og videresalg af forbrugsartikler primært til den offentlige sektor. Håndsprit, engangsmasker, bleer, forklæder, toiletpapir og meget andet. 2000 vareartikler kan man finde på lageret. Den stilfærdige tilværelse ændrede sig over en nat. For lige siden coronavirussen kom til Danmark, har virksomheden haft en nøglerolle i distributionen af værnemidler.

- Der kom et enormt fokus på værnemidler i mængder, som vi aldrig har set før. Vi var heldige at have placeret nogle ordrer i god tid, så vi havde et rimeligt lager, fortæller Gregers Bisgaard.

Handsker og forklæder i milliontal, ekstreme mængder håndsprit og mundbind i 10.000 vis er siden ekspederet videre til den offentlige sektor.

- I starten kunne vi hjælpe alle vores kunder, men nu er vi nødt til at rationalisere. Vi er nødsaget til at lave prioriteringer af, hvem vi kan hjælpe. Vi er forpligtet til at hjælpe sundhedssektoren som det første, forklarer Gregers Bisgaard.

Der er undervejs foretaget ændringer i produktionen. Fx vil hospitaler ikke tage håndsprit i gelform, derfor er produktionen lagt om til flydende håndsprit.

- Vi var heldige, at have tætte relationer til producenterne. Det har hjulpet os. Vi er i dgalig kommunikation om, hvad der skal produceres. Det har været nødvendigt at ændre procedurer for at lave et bedre flow, fortæller Gregers Bisgaard.

Ændringerne har haft den ønskede effekt, men andre problemer melder sig.

- Håndsprit var i alles fokus for fire uger siden. Nu er der kommet fokus på cremer, fordi alle vasker hænder oftere. Handsker bliver også en mangelvare. Ting, som vi tidligere tog for givet, er det bare ikke mere.

Nedlukningen af samfundene betyder, at der opstår nye produktionsproblemer. Det er vanskeligt at få emballage.

- Det er svært at få emballage. Kina har været lukket ned, men der er åbnet op for produktionen af emballage igen. Fabrikkerne skulle op i gear igen, og det tager seks uger at få sejlet emballagen med skib til Danmark. Det giver nogle problemer, siger Gregers Bisgaard.

Lokalt fokus

Furesø Kommune er blandt SIMIs samarbejdspartinere og har nydt godt af at have en lokal virksomhed med kompetencer indenfor værnemidler.

- SIMI har vist sig at kunne levere værnemidler, der lever op til vores retningslinjer og krav for anskaffelse af værnemidler. De gør en stor indsats for at hjælpe til i denne tid. De kontakter os, når der igen er værnemidler klar på hylderne og giver os dermed mulighed for at dække vores behov, så på den led nyder vi virkelig gavn af, at vores leverandører er tæt på os, lyder det fra Tina Jeanette Strand Petersen, der er leder af Rehabiliteringscentret i Furesø.

Gregers Bisgaard er glad for at kunne hjælpe.

- Vi har hjulpet Furesø Kommune med handsker, mundbind, overfladedesinfektion og meget andet. Vi er glade for, at kunne hjælpe den lokale kommune. Det er også dejligt, at der for alvor er kommet fokus på, at kommunens indkøb foretages lokalt. Det har været diskuteret i mange år, og nu er der kommet fokus på lokale indkøb, sådan har det ikke altid været, siger Gregers Bisgaard.