Værløsehallerne åbner igen op for coronatest

Furesø - 15. januar 2021 kl. 11:40 Kontakt redaktionen

Nu er det igen muligt at blive testet for covid-19 i Værløsehallerne. Det gælder fra den mandag den 18. til onsdag den 20. januar. Borgere i alle aldre kan uden tidsbestilling blive PCR-testet for corona de dage fra kl. 11-16. Man får en vatpind ned i halsen og svar i løbet af et døgn. Den første time fra kl.10-11 er derimod reserveret til Furesøs pædagogiske personale på arbejde især i kommunens dagtilbud.

De næste to dage er det mobile testcenter reserveret til tre store virksomheder i Furesø Kommune. Det gælder Aasted, Gerresheimer og Sæther, som er tre virksomheder, der har mange medarbejdere fysisk på arbejde. Testantallet er på vej ned i Furesø. Derfor har Furesø sammen med regionens testcenter i Ballerup som et forsøg tilbudt test på de 3 virksomheder for at vurdere om direkte tilbud på arbejdspladser hjælper til at få testraten op igen.

"Vi ønsker at gøre det endnu nemmere at blive testet for Furesø-borgere, vores sundhedsmedarbejdere, pædagoger og ansatte i Furesøs største private virksomheder. Tag imod tilbuddet, så vi kan følge myndighedernes ord om, at smittetallet skal ned. Det er vigtigt, at mange bliver testet, så Furesø-borgere og ansatte tidligt opdager, om de har corona og kan undgå at smitte andre," siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.

Ud over testcentret i Værløsehallerne, er det stadig muligt at få en hurtigtest i Farum Arena, som Falck står for. Her kan alle over 5 år blive testet, og der er svar inden for 15 minutter. lmv