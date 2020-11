Værløsedreng bag børne­bøger om videnskabsfolk

28-årige Jakob Lund Pedersen, der er opvokset i Værløse, udkommer 1. november med de to første bind i børnebogsserien 'Danske stjerner', som introducerer børn i 4-8-årsalderen for Danmarks største videnskabsmænd og videnskabskvinder.

Jakob Lund Pedersen læser til daglig musikvidenskab på Københavns Universitet, men ved siden af dyrker han en stor interesse for naturvidenskaben og for at undervise og formidle.

"Jeg tror, det har en kæmpe værdi at introducere børn for naturvidenskaben i en tidlig alder - det skal bare gøres på den rigtige måde, og her er historiefortælling et rigtig godt værktøj - især for den målgruppe," fortæller Jakob Lund Pedersen i en pressemeddelelse.