Værløseborger har fået legat på 500.000 kroner

Legatet fra Diabetesforeningen går til at støtte Maria Saur Svanes projekt 'Colonic resections for cancer as diabetogenic risk factor'.

Tidligere studier har vist, at fjernelse af den venstre del af tyktarmen forøger risikoen for type 2-diabetes, mens det samme ikke er gældende for fjernelse af højre del af tyktarmen. Studiet kan således bidrage med vigtig viden om tyktarmens rolle for diabetes og overvægt i bredere forstand, hvilket kan bidrage til forståelsen for udviklingen af type 2-diabetes.