Værløse bliver i Badmintonligaen

Værløse Badminton manglede at spillede en kvalifikationskamp til Badmintonligaen på hjemmebane mod AB Aarhus. Desuden manglede Gentofte og Odense at spille en oprykningskamp.

Nu er knuden hugget over, idet Badminton Danmarks Hovedbestyrelse har besluttet, at Badmintonligaen fra sæsonstart 2020/2021 udvides fra otte til ti hold. Alle fire klubber kommer dermed med i Badmintonligaen.

- Baggrunden for at udvide Badmintonligaen med yderligere to hold sker efter ønske fra klubberne. Klubberne har haft ønsker om blandt andet at sikre yderligere hjemmekampe. Ligeledes styrkes udbredelsen af topbadminton i Danmark med flere hold i den bedste række, lyder det i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.