Værløse Volley rykker udendørs

aktiviteter Værløse Volleybold Klub, der ikke har kunnet spille indendørs siden jul, har fået 4.674 kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje til indkøb af et transportabelt volleyboldnet.

Med købet af det transportable net forøger klubben nu mulighederne for at spille forskellige steder i kommunen - ud over ved den beachvolley-bane ved Furesøbad, som klubben har været initiativtager til.