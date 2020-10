Værløse Motionsgang 'Alugod' fylder 40 år

Foreningen har til formål at skabe og fastholde interessen for motionsgang i Furesø og omegn. For at opfylde formålet arrangerer foreningen ugentlige træningsture om tirsdagen og om onsdagen med startsted fra Satellitten ved Bymidten.

Turene bliver normalt gået i et frisk tempo, men det skal understreges, at motionsgang ikke er en konkurrencesport, for under træningsturene skal alle kunne følge med. Motionsgang er en sport for hele familien, så alle kan deltage, både unge som ældre, for deltagerne skal ikke gennemføre på en bestemt tid. Man finder det tempo, der passer bedst for deltagerne.