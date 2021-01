Gymnastik i hallen er skiftet ud med onlinetræning. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Værløse Gymnastik tilbyder online træning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værløse Gymnastik tilbyder online træning

Flere former for træning bliver nu tilbudt online af Værløse Gymnastik

Furesø - 21. januar 2021 kl. 09:17 Kontakt redaktionen

For nogle dage siden tilbød Værløse Gymnastik med stor succes online-træning til alle. Og med den fortsatte nedlukning af de forskellige fysiske træningsfaciliteter fortsætter Værløse Gymnastik tilbuddet de kommende uger, fortæller foreningen i en pressemeddelelse.

"Vi vil jo helst træne sammen ude i alle hallerne og salene, men når det nu ikke kan lade sig gøre, er online-træning jo et fint alternativ," udtaler næstformand Mette Tobiasen i Værløse Gymnastik.

Gymnastikforeningen arbejder på at få et bredt udbud af forskellige muligheder, og i den kommende tid vil der være både yoga, qigong og Zumba på programmet. Der trænes enten via lukkede grupper på Facebook eller via Zoom - alt afhængig af hvilken platform, der nu passer til det enkelte hold.

"Tilmelding foregår via foreningens hjemmeside v-gym.dk under fanen event, og vi vil opdatere løbende med de kommende events, så vi kan kun anbefale, at man holder godt øje med hjemmesiden og foreningens facebookside, hvor de forskellige events også vil blive annonceret", siger formand Gitte Dahl.

Træningen er for alle - ikke kun foreningens nuværende medlemmer. Så ud over, at man kan komme til at røre sig lidt, er der også mulighed for at prøve nye træningsformer ganske uforpligtende, man skal nemlig tilmelde sig et event ad gangen.

"Hvis der sidder nogen derude med gode ideer, så hører vi gerne fra jer, og så vil vi se, om vi ikke kan få noget stablet på benene," siger Mette Tobiasen.

"Vi er glade for, at vi på denne måde kan bidrage til at holde formen ved lige, men vi glæder os nu alligevel allermest til, at vi skal ses med alle vores gymnaster og instruktører ude i hallerne og salene, når der åbnes for idrætsfaciliteterne igen" slutter Gitte Dahl. Jk