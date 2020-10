Værløse Gymnastik nomineret til pris

- Vi modtager mange mails i løbet af en uge, men denne mail - den bringer så meget glæde ind i bestyrelsen. Det er et kæmpe skulderklap for det arbejde, vi i bestyrelsen frivilligt udfører for, at vores instruktører kan have de bedste forudsætninger at undervise under, ligesom det er en kæmpe cadeau til netop instruktørerne, fordi de uge efter uge møder forberedte op og sørger for, at alle gymnasterne får en undervisning, der er tilpasset hver enkelt, siger formand Gitte Dahl.