Så er der nyt udstyr til gymnastikbørnene.

Værløse Gymnastik får støtte til indkøb af nye redskaber

Furesø - 19. august 2019 kl. 09:46 Af Redaktionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værløse Gymnastik har fået 20.000 kroner i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan Værløse Gymnastiks medlemmer se frem til endnu flere nye redskaber.

Næstformand Kate Nielsen ser især frem til, at foreningen nu kan købe flere nye redskaber:

- Vi har fået bevilliget penge til en nedspringsmåtte til vores hold i Jonstrup og en miniskumplint til Syvstjerneskolen - det er rigtigt dejligt for vores mange gymnaster på disse to træningssteder, at de nu får nye redskaber og forhåbentlig betyder det, at vi kan fastholde nuværende medlemmer, samtidig med at vi kan byde flere nye medlemmer velkommen i foreningen.

I Værløse Gymnastik glæder formand Gitte Dahl og de mange gymnaster sig over at kunne komme i gang med at bruge de nye redskaber.

- Med den nye nedspringsmåtte i Jonstrup får vi mulighed for at oprette hold for de 5-6-årige også, og på denne måde håber vi, at vi kan fastholde de mange skønne puslingebørn, der startede i sidste sæson - og så har vi selvfølgelig plads til flere børn også. Den nye miniskumplint bliver forhåbentlig et hit for vores nye hold Mikroparkour/drengespring for de 6-8-årige, de slår sig i hvert fald ikke, hvis de rammer skumplinten på vej over den. I øvrige vil de øvrige hold fra familieholdene, over puslingeholdene til springholdene også få rigtig god gavn af miniskumplinten, der er tilpasset børnenes højde.

Miniskumplinten var første gang i brug i lørdags, hvor Værløse Gymnastik i samarbejde med GymDanmark afholdet kurset Kvalitet i familiegymnastikken. Her fik foreningens familieholdsinstruktører inspiration til den sæson, der starter om 14 dage, og mange familier var mødt op i hallen for at agere kaniner for instruktørerne, der under kyndig vejledning fra GymDanmark afprøvede en del af de nye øvelser.

Alle familieholdsinstruktørerne glæder sig til den nye sæson, og de glæder sig til at byde såvel nye som gamle familier velkomne til familiegymnastik om tirsdagen i Søndersøhallen, om fredagen i Jonstrup og om lørdagen på Syvstjerneskolen. Der er stadig ledige pladser på alle hold. Tilmelding foregår på foreningens hjemmeside www.v-gym.dk.