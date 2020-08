Værløse Gymnastik åbner sæsonen med et brag

- Selvom det bliver et anderledes Åbent-hus arrangement end tidligere, håber vi stadig på, at mange vil lægge vejen forbi - vores camps i sommerferien i samarbejde med både kommunen og DGI har i hvert fald vist os, at vi uden problemer kan håndtere Corona-anbefalingerne, uden at det har konsekvenser for undervisningen, ligesom de forskellige camps har vist os, at gymnasterne har savnet gymnastikken - vi har haft over 140 gymnaster på besøg til vores 6 forskellige camps i sommerferien, siger Gitte Dahl, formand for Værløse Gymnastik.