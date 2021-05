Værløse Basket skal vises på ny kanal

sport Kanalen Sport Live har overtaget rettighederne til at sende fra landets bedste liga i basketball, Basketligaen. Det betyder, at Værløse Basket fremover vil kunne opleves på kanalen, distribueres via YouSee, Allente, Stofa og Waoo. Derudover distribueres kanalen via en række af landets største antenneforeninger og som streamingkanal via youtv.dk, står der i en pressemeddelelse.