Ord som innovativ, samarbejdsstærk og rollemodel er med til at definere, at DGI Nordsjællands pris 'Årets Forening 2020' går til Værløse Badminton. Foto: Morten Toft/DGI

Værløse Badminton kåret som årets forening af DGI

Der er ikke kun én ting, der definerer vinderen af Årets forening 2020. Det er både evnerne til at skabe stærke samarbejder, tænke kreativt for at få flere medlemmer og viljen og evnen til at skabe en forening, hvor eliten og bredden spiller hinanden gode, der sikrer Værløse Badminton titlen.