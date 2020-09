Udvalget for sociale forhold og et godt seniorliv sætter handling bag ordene. Fra venstre er det Bettina Ugelvig Møller (S), Matilde Powers (S), Berit Torm (V), Lene Bang (S) og Carsten Svensson (DF).

Værdig pleje får ekstra fokus

Det startede med et skjult kamera på plejehjem i Aarhus og Randers. Optagelserne påviste uværdig pleje af beboerne på plejehjemmene. Det skabte røre og forargrelse - også hos Matilde Powers (S), formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i Furesø Kommune.

Nu har udvalget sat ord på, hvad der skal til for at sikre beboerne på Furesøs plejehjem mod uværdig pleje.

Pårørendegrupper oprettes i alle huse, og der arbejdes for et pårørenderåd.

Fokus på at personalets ressourcer fordeles jævnt over alle borgernes vågne timer.

- I udvalget har vi igennem meget lang tid arbejdet hen imod ændringer, der gør det meget bedre for beboere på vores plejehjem. De ændringer vi vedtog på udvalgsmødet igår var et stort skridt i den rigtige retning. Som eksempel kommer det til at hedde plejehjem og ikke plejececenter. Det skal være et godt hjem for beboerne. Vi ønsker fuld fokus på beboerne og de pårørende, siger Lene Bang.