Nu starter arbejdet med at sætte retningen for Furesø - og alle borgere inviteres til at være med. Arkivfoto: Michael Wulff

Vær med til at sætte dit fingeraftryk på Furesøs udvikling de næste 12 år

Nu inviterer Furesø Kommune alle til at komme med idéer og forslag til Kommuneplan 2021, der sætter rammen for udviklingen af kommunen de næste 12 år.

Kommuneplanen sætter retning for kommende lokalplaner og rammer for de fysiske forhold i kommunen, fordelingen af by og land, infrastrukturen, parkeringsnormer, byggemuligheder med mere.

"Kommuneplanen handler om at skabe udvikling med respekt for vores bysamfund og natur. Derfor arbejder vi videre med at styrke vores bycentre med bynære boliger, og bevare det fokus vi har på at skabe åbne pladser med liv, ligesom vi styrker på bæredygtigt og seværdigt klimavenligt byggeri," udtaler formand for udvalg for byudvikling og bolig Egil Hulgaard i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.