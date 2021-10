Jonstruphus danner rammen om vælgermødet i Jonstrup. Arkivfoto

Vælgermøde: Jonstrup vil have klare svar

Furesø - 22. oktober 2021 kl. 08:37

JONSTRUP: Vælgermøde om det voksende behov for gode skoleforhold, trafikregulering og idrætsanlæg, der er fulgt med den voldsomme byudvikling, søndag 24. oktober kl. 14 i Jonstruphus

Jonstrup er et område i voldsom udvikling i disse år - men netop derfor også et område, hvor behovet for gode skoleforhold for de mange nye børn, for busser, trafikregulering, faciliteter til kultur- og idrætsliv osv. stiger voldsomt. Derfor har Jonstrup 89 indkaldt kandidater til det kommende kommunalvalg i Furesø til et møde, hvor de kan debattere med Jonstrupborgerne om udviklingen de næste fire år.

- Der er mange spørgsmål, der trænger sig mere og mere på og kræver en afklaring, siger formanden for Jonstrup 89, Per K. Larsen og fortsætter:

- På skoleområdet f.eks. spørger forældrene, hvornår udvidelsen af Jonstrup skole kommer, og hvordan den vil ske. De er også bekymrede for trafikken omkring skolen og på skolevejene og spørger, hvad kommunen vil gøre for at øge sikkerheden for børnene.

Men der er mange andre emner, der vil blive taget op på mødet, understreger Per K. Larsen: Trafikken i Jonstrup bliver fordoblet og kræver nye tiltag for at bremse den gennemkørende trafik og sikre de bløde trafikanter. Og flere busforbindelser som alternativ til den private bilisme er nødvendige. Idræts- og kulturforeningerne vokser. Hvor skal de være?

- Og så er der Flyvestationen, som er natur, dyreliv og familier, der leger og går ture, men som også er hjemsted for mange interesser som veteranflyvere, cyklister, model- og dronefly, rulleskøjter, skatere m.v. Hvordan sikrer vi, at der fortsat er plads til alle på trygge vilkår?

- Det er nogle af de mest påtrængende problemer. Men vi regner med, at mange andre spørgsmål vil dukke op på mødet. Valgmøderne i Jonstrup plejer at have stor tilslutning af spørgelystne borgere, siger Per K. Larsen.

Mødet med politikerne finder sted søndag 24. oktober kl. 14 i Jonstruphus overfor seminariet. Eddi Meyer (S), Jesper Dyhrberg (SF), Egil Huldgaard (K), Tine Hessner (RV), Jesper Larsen (V), Lisa Thomsen (Nye Borgerlige), Hanne Juel (Alt.) og Øjvind Visholm (Ø) sagt ja til at møde vælgerne i Jonstrup.