Se billedserie Finn Arler kommer med et oplæg.

Send til din ven. X Artiklen: Væksten i Furesø sættes under lup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Væksten i Furesø sættes under lup

Furesø - 11. april 2018 kl. 12:31 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med nye byggefelter i Sydlejren ser den store vækst i befolkningstallet i Furesø Kommune ud til at fortsætte for uformindsket kraft frem til 2030. men hvad er konsekvenserne af den store vækst for området. Det stiller Miljørådet i Furesø Kommune skarpt på ved et møde i Galaksen den 19. april klokken 19.30.

- Miljørådet, som består af 12 medlemmer, har gennem længere tid diskuteret den hastige vækst, vi har oplever gennem de senere år i Furesø Kommune. Det er vanskeligt at vurdere både sammenhæng og betydning af tilvækst i antal borgere, økonomi, øget bebyggelse, grønne tiltag osv. - og om hvad en fortsat vækst betyder for os alle. Miljørådet har derfor valgt at invitere nogle af landets fremmeste kapaciteter, som fra hver deres indfaldsvinkel vil komme med deres bud på, hvordan man kan undersøge og anskue begrebet vækst, fortæller Charlotte Søllner Hernø, som er næstformand for Miljørådet i Furesø Kommune.

Det er lykkedes Miljørådet at få de tre fremtrædende eksperter, kommunalforsker Kurt Houlberg, professor Finn Arler og filantrop Ross Jackson til, ud fra hver deres vinkel, at give et bud på, hvordan vækst kan defineres og hvad vækst kan betyde for os alle sammen nu og i fremtiden.

- Det er intentionen med mødet om vækst at undersøge og belyse, hvad vækst er og hvordan vi alle kan blive klogere i en tid, hvor vi skal tænke os om og udvise rettidig omhu. Det handler således ikke om enten-eller, dvs. vækst eller nulvækst, men om at blive mere vidende, så utilsigtede konsekvenser af menneskelige aktiviteter ikke truer ønskværdige goder,« siger Charlotte Søllner Hernø, der ikke lægger skjul på sin begejstring for, at det er lykkedes Miljørådet at få et stærkt felt af førende kapaciteter til at deltage som oplægsholdere.

- Jeg synes selv, det er et sjældent godt arrangement, vi har fået stablet på benene« siger hun og tilføjer, at alle er velkomne til det gratis arrangement.

Miljørådet er et omdrejningspunkt for at udveksle viden og synspunkter og danner forum for, at borgere og erhvervsliv kan drøfte væsentlige spørgsmål inden for miljø-, klima-, natur- og planområdet.

Miljørådet i Furesø Kommune består af 12 medlemmer. Tre medlemmer er valgt direkte af borgerne på et offentligt møde, og ni medlemmer er udpeget af lokale foreninger. Medlemmerne er:

Ingvar Frier - formand - fra Friluftsrådet. Charlotte Søllner Hernø - næstformand - direkte valgt. Jane Lindom - kasserer - fra Miljøforeningen Agenda 21. Karin Beyer - fra DH-Furesø. John Ehrbahn - fra Furesø By og Land. Solveig Bisgaard - fra Furesø Industri. Carsten Juel - fra DN-Furesø. Christel Hansen - fra Nordsjællands Landboforening. Eddi Meier - fra Lokalsamfundenes Samvirke. Henning Kornbo - fra Furesø Erhvervsforening. Steen Prytz Jensen - direkte valgt. Erik Schmidt - direkte valgt