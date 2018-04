Se billedserie Miljørådets formand Ingvar Frier åbnede debatmødet. Foto: Charlotte Søllner Hernø.

Vækst vil fortsat være et tema

Furesø - 24. april 2018 kl. 11:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden kommunens fødsel er indbyggertallet steget med næsten 10 procent. Den udvikling fortsætte formentlig frem til 2030, hvor prognoserne spår, at Furesø Kommune vil have 44.151 indbyggere mod de nuværende 40.916.

Konsekvenserne af vækst var temaet for Miljørådets debatmøde i sidste uge. Informationerne var så talrige og givtige, at Miljørådet vil arbejde videre med temaet.

- Vi er ikke færdige med vækst. Det vi sige, at det ikke er utænkeligt, at temaet tages op igen til efteråret, siger Ingvar Frier, formand for Miljørådet.

Næstformand Charlotte Søllner Hernø nød de mange input.

- Det var et fantastisk interessant at høre de blændende kapaciteter forholde sig til begrebet vækst ud fra hver deres faglige udgangspunkt og erfaring. Tiden kalder i den grad på, at vi begynder at tænke på vækst som andet end en økonomisk nødvendighed. For væksten har også uønskede konsekvenser, siger Charlotte Søllner Hernø.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) fremlagde sin egen vinkel på væksten i Furesø Kommune. Han var meget tilfreds med mødet.

- Byrådet er på vej med et samlet politisk arbejdsprogram for den kommende byrådsperiode. Som en del heraf vil vi også arbejde med en perspektivplan for Furesøs udvikling, lyder det fra Ole Bondo Christensen.

Perspektivplanen vil stille en række spørgsmål: Hvor mange borgere skal vi være? Hvor skal vi bygge nyt? Hvordan skaber vi bysamfund, der er rare at bo - og færdes i?, og hvordan beskytter vi vores smukke natur?

- Grøn omstilling, naturbeskyttelse og kvalitet i byudviklingen vil være centrale pejlemærker for kommunens udvikling. Vi ønsker ikke vækst for væksten egen skyld - men gerne udvikling med omtanke, siger Ole Bondo Christensen.

Ekspertviden

Tre eksperter fremlagde på debatmødet deres teser.

Professor og Kommunalforsker, Kurt Houlberg, redegjorde for kommuners økonomi ved hhv. befolkningstilbagegang og- fremgang samt om udgiften pr. indbygger til administration.

Finn Arler, som er professor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, leverede en historisk gennemgang af en række økonomers teorier. Han summerede det hele op med følgende:

- Økonomisk vækst har aldrig i sig selv været et selvstændigt mål, men må bedømmes på om det fremmer det gode liv. Vurderingen af, om det fremmer det gode liv eller ej, må vurderes på uafhængige kriterier. Disse kriterier er til åben diskussion, men bør altid få mere opmærksomhed end den økonomiske vækst selv.

Den dansk-canadiske økonom, Ross Jackson, tog tråden op, idet han stillede spørgsmålet: Hvad afgør lykke?

- Lykke er ikke betinget af økonomisk vækst, men handler i langt højere grad om følelsen af fællesskab og mening i livet samt om lighed. For ulighed fører til stress og stress fører til sygdom.

