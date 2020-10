Se billedserie Ejerne af henholdsvis den nye Rema og de 13 lejligheder, der skal bygges på stedet, ønsker at ændre adressen fra Farum Hovedgade 58 og 60 til Banktorvet 1 og 3. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Vækker opsigt: Bygherrer vil have nyt navn til central del af Farum Hovedgade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vækker opsigt: Bygherrer vil have nyt navn til central del af Farum Hovedgade

Formand for Furesø By og Land mener ikke, at sag om muligt navneskift er kørt efter bogen

Furesø - 28. oktober 2020 kl. 12:01 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Furesø Kommune har sendt et brev rundt til en række foreninger og interessenter. Baggrunden er, at ejerne af en ny Rema 1000-butik og 13 boliger ønsker navnet på delen af Farum Hovedgade over for Danske Bank-bygningen ændret til navnet Banktorvet 1 og 3. Ejerne er henholdsvis Rema 1000 selv og Korf Ejendomme.

Brevet er blandt andet havnet hos foreningen Furesø By og Land, men formand Poul Lüneborg, der har en baggrund som jurist, mener ikke, at Furesø Kommunes fremgangsmåde med at sende brevet er hensigtsmæssig.

"Som jurist mener jeg ikke, at sagen er kørt efter bogen. Kommunens forvaltning har sikkert ønsket at stikke en finger i jorden og høre, hvad holdningen er. Jeg ser det som en uformel høring, som forvaltningen har villet foretage," siger Poul Lüneborg til Furesø Avis.

Han mener blandt andet, at Farum Lokalhistoriske Forening burde have været hørt. Her fortæller formand Ketty Træholt, at brevet i første omgang ikke blev sendt til foreningen.

"Hvis forvaltningen tænkte sig lidt om, så var Farum Lokalhistoriske Forening den første, man ville spørge, hvis et vejnavn skal ændres," siger Poul Lüneborg.

Hos Korf Ejendomme bekræfter man ønsket om navneskiftet, men ønsker ikke at udtale sig yderligere til Furesø Avis.

Sted hedder "Frodes Plads" Furesø Avis har fået tilsendt høringssvaret fra Furesø By og Land.

Foreningen fremhæver, at pladsen foran Danske Bank-bygningen i mange år har heddet "Frodes Plads" i folkemunde. Navnet stammer fra købmand Frode Jensen, der i sin tid drev butik på stedet.

"Kommunens administration har tilsyneladende adopteret navnet "Frodes Plads", som blandt andet benyttes i sagsfremstillingen til ovennævnte punkt på mødet den 16. januar 2020 i udvalg for natur, miljø og grøn omstilling. Hertil kommer at dette navn ofte benyttes i lokalpressen ved omtale af området," skriver Poul Lüneborg blandt andet i sit- og Furesø By og Lands høringssvar.

Han nævner også en række forhold, der gør navnet Banktorvet uhensigtsmæssigt. Blandt andet, at Banktorvet-navnet ikke kommer til at gælde for selve bankbyningen, og at der for øvrigt sker en ændring på adressen:

"Danske Banks bygning på adressen Farum Hovedgade 35 er købt af Korf Ejendomme. Danske Bank har besluttet at forlade bygningen i forbindelse med bankens omlægning af lokalafdelinger. Det betyder, at området som i folkemunde gennem mange år er kaldt "Frodes Plads" ikke længere vil være domineret af en bank, som i givet fald skulle legitimere forslaget til navngivning af boligerne og butikken."