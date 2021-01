Vaccinen er meget skrøbelig og må først blandes ude på plejehjemmene. Modelfoto: Adobe Stock Foto: myskin - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Vaccinering rulles ud på Furesøs plejehjem: Det er en kæmpe koordineringsopgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vaccinering rulles ud på Furesøs plejehjem: Det er en kæmpe koordineringsopgave

Beboere på plejehjemmene i Furesø får i denne uge tilbudt deres første vaccination mod covid-19. Det er en kæmpe koordineringsopgave, der skal gå op i en højere enhed, fortæller områdeleder Anette Helt Hansen

Furesø - 05. januar 2021 kl. 11:50 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Nu er det blevet tid til, at beboere og personale på Furesø Kommunes plejehjem kan blive vaccineret for covid-19. Det sker onsdag den 6. januar, hvor biler fra Region Hovedstadens apotek kører rundt til de fire plejehjem Ryetbo, Lillevang, Solbjerghaven og Svanepunktet. Derudover bliver beboere på kommunens rehabiliteringscenter i Farum også vaccineret. Det ventes, at alle beboere på plejehjem i Region Hovedstaden er tilbudt vaccinen senest den 7. januar, og vaccinerne er blevet tildelt de enkelte kommuner efter smittetrykket.

Skrøbelig vaccine Selvom det kan virke simpelt at give en vaccination til en borger, ligger der et stort arbejde bag hver enkelt stik. Det fortæller områdeleder i Furesø Kommune, Anette Helt Hansen, der samtidig er medlem af Region Hovedstadens task force for covid-19-vaccinationsindsatsen.

"Det ser enkelt ud, men bagved ligger der en kæmpe koordinering, da vi ikke vil risikere, at der er noget vaccine, der går til spilde," siger hun.

Da vaccinen er meget skrøbelig kan den først blandes efter ankomsten til plejehjemmene, og der er derfor indrettet særlige lokaler til farmakonomerne, hvor de kan blande vaccinen. Det er for eksempel ikke nok med almindeligt loftlys ved de nu fra andre kommuner, så der bliver sat arbejdslamper ind. Det er også undersøgt, om der er stikkontakter tæt på, hvor bilerne skal holde, da vaccinen skal være på køl for stadig at være levedygtig.

"Det er en meget sart vaccine. Den må for eksempel ikke blive kørt på et rullebord, for så dør den. Og den er endnu mere skrøbelig, efter den er blandet. Farmakonomen bærer vaccinen op og blander den, og derefter kommer den ud til lægen, som trækker den op i sprøjter," siger Anette Helt Hansen.

Reservebænk Det er praktiserende læger fra Furesø Kommune, der giver vaccinationer til beboere og personale. Det er kun medarbejderne, der er på arbejde den pågældende dag, som kan blive vaccineret. De øvrige bliver vaccineret på et senere tidspunkt.

"Vi havde håbet at kunne vaccinere alle vores ansatte, som arbejder tæt på de ældre, men vi har måtte begrænse det til dem, som er på vagt denne dag," siger Anette Helt Hansen.

Erfaringer fra andre kommuner har dog vist, at det kan være svært at forudse præcis, hvor mange der er klar til at få vaccinen den planlagte dag. For selvom der i forvejen er indhentet samtykke fra pårørende til for eksempel demente plejehjemsbeboere, kan det være, at de alligevel ikke er parat til at blive vaccineret.

"Det kan være, at nogle er blevet syge, eller at de ikke vil. Det er et tilbud, og det må man tage højde for. Derfor har vi en reservebænk af ansatte, som ikke er en del af vagtholdet, men som stadig er i målgruppen. Så hvis vi står med flere vacciner, sikrer vi, at vi får brugt dem alle," siger Anette Helt Hansen.

Det har også vist sig, at det er godt at have lidt sødt klar til borgerne, der er blevet vaccineret.

"Fra de første vaccinationsteder ved vi, at der er nogle, der har glædet sig så meget, at de næsten går sukkerkold bagefter. Derfor kommer der til at være lidt sødt," siger hun.

Næste gruppe Anette Helt Hansen glæder sig over, at det nu er blevet plejehjemsbeboere og personale i Furesø Kommune, der står for tur. Hun sætter især pris på samarbejdet mellem kommunerne i regionen.

"Vi er super glade for, at vi er nået så langt, og at vi kan trække på hinanden i regionen. De, der var på først, har gavmildt delt ud af deres erfaringer. Kun ved at dele den viden, kan vi sikre en så god en indsats som muligt," mener hun.

Det vides endnu ikke, hvornår der kan gives anden vaccine til beboere og personale, da det netop er ved at blive besluttet på Christiansborg. Efter plejehjemsbeboerne gælder det borgere fra 65 år og opefter, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. I Furesø Kommune drejer det sig om cirka 550 borgere.

"Hvornår de kan blive vaccineret afhænger af, hvornår vi får flere vaccine-leverancer til Danmark," siger Anette Helt Hansen.