To personer blev anholdt, da de tilsyneladende prøvede at stjæle fra sovende passagerer. Foto: Allan Nørregaard

Vågen anmelder forpurrer muligt tyveri i toget

Farum: En kendt metode til at stjæle fra trætte passagerer i S-toge er simpelthen at sætte sig ved siden af de sovende og tage deres genstande. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Og det var netop, var der så ud til at være ved at ske klokken 03.00 natten til lørdag.

På det tidspunkt blev Nordsjællands Politi kontaktet af en anmelder, der fortalte, at han i S-toget på Farum Station ser to personer, som har udvist stor interesse for de sovende personer i toget. De deler sig og sætter sig ved siden af dem, der sover.

Der er tale om to rumænske statsborgere på henholdsvis 30 og 36 år. De blev sigtet for forsøg på tyveri. Men de skulle slet ikke være i landet, for det viste sig, at de begge havde indrejseforbud, idet de tidligere er blevet dømt for en kriminel handling her i landet.