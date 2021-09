Se billedserie Michael Andersen og Merete Nørby rækker hånden frem mod lokalsamfundet. VBBK har brug for sponsorstøtte for at fortsætte de mange aktiviteter for ungdomsafdelingen og for ligaholdet. Foto: VBBK.

VBBKs fællesskab har brug for opbakning

Furesø - 12. september 2021 kl. 11:44

VÆRLØSE: Alt var, som det plejer at være, da Værløse BasketBallKlub holdt opstartsdag i lørdags. De store førsteholdsspillere løftede de små op på skuldrene, så de kunne få fornemmelsen af at dunke. Der var sammenhold, klubliv og glæde. Sådan som det altid har været i den gamle mesterklub, som altid har holdt fast i en helt særlig klubånd.

- Klublivet lå i dvale under corona-nedlukningerne, men opstartsdagen bekræftede, at det fortsat er der - i den grad. I VBBK er vi sammen om det. Det betyder, at man ikke bare er med på et hold, men deler det hele med klubben, siger Merete Nørby, formand for VBBK.

Nedlukningerne gjorde det nødvendigt med klare prioriteringer. VBBK valgte at holde fast i holdene og trænerstaben i den mørke tid.

- Vi valgte at holde fast i trænerstaben under nedlukningerne. Vores omkostninger har derfor været stort set på samme niveau. Til gengæld kan vi mærke, at vi får en gevinst ved at have holdt det i gang, forklarer Michael Andersen, kasserer i VBBK.

Men der er udfordringer. Klubbens helt store indtægtskilde, invitationsturneringen, Copenhagen Invitational, blev aflyst to år i træk.

- Turneringen står for 25 procent af vores nettoindtægter. Det er meget i en klub som vores. Heldigvis har klubben været fornuftigt drevet i mange år, derfor er vi kommet igennem det, forklarer Michael Andersen.

Midt under nedlukningerne valgte bestyrelsen at lave en kontingentstigning, hvilket blev accepteret af forældrene, som på denne måde bakkede fremragende op om klubben.

- Vi har brug for støtte fra sponsorerne. Nu rækker vi aktivt ud til de lokale virksomheder og har fået mange positive svar, siger Michael Andersen.

VBBK har holdt fast i et ligahold for herrerne, selvom såvel de sportslige som økonomiske krav er stigende. Det er der en særdeles god grund til.

- Vi tror ikke på, at klubben kan holde den samme gejst uden et ligahold, som vi vel at mærke kører på lavest mulige økonomiske blus. Vi har ligaholdet, fordi det understøtter ungdomsafdelingen. Klubbens mindste basketspillere elsker at se ligaholdet spille og oplever at ligaspillerne hjælper til med deres træning. Det hele hænger sammen, forklarer Merete Nørby, som meget gerne tager imod henvendelser fra potentielle sponsorerer.

- Man kan støtte på mange måder. Lige fra vores støtteklub, hvor man kan støtte med 1000 kroner til trøjesponsorater og de helt store sponsorater, siger Merete Nørby.