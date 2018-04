Søndersøhallen kan atter blive rammen om ligabasket for herrer. VBBK lurer på muligheden for at vende tilbage til den bedste række. Foto: Allan Nørregaard

VBBK lurer på ligacomeback

Furesø - 07. april 2018 kl. 11:58 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionsklubben Værløse Basketballklub lurer på at vende tilbage til mændenes basketliga efter to års fravær.

For to år siden valgte Værløse frivilligt at trække holdet fra landets bedste række, idet de økonomiske og organisatoriske krav var for voldsomme. Men nu ser tingene ud til at ændre sig dramatisk.

Et nyt forslag om en todelt basketliga er i spil. Der tales om en såkaldt Pro A og Pro B-model, hvor klubberne selv kan melde ind hvilken kategori de har råd til. Pro A-holdene spiller så mest mod hinanden, men også imod Pro B-holdene. Tabellerne vil dog være opdelt, således at Pro A-holdene er sikret plads i slutspillet.

Denne model giver en klub som Værløse mulighed for at spille med i basketligaen med stort set samme budget og organisation, som man har i denne sæson, hvor man vundet grundspillet i 1. division med et hold af egne talenter.

- Der er fortsat nogle udfordringer, men dialogen har været meget positiv, siger Thomas Silfen, presseansvarlig i VBBK.

Deadline for tilmelding til Pro B er den 20. april, men her stopper forhandlingerne formentlig ikke. Først ind i maj måned vil det blive endelig afgjort, hvilken model man kører videre med. Meget taler dog for den nye model, idet færre og færre klubber kan imødekomme de store krav til ligabasket. Senest har Hørsholm trukket holdet.

- Umiddelbart er det attraktivt for Værløse at spille ligabasket, hvis vi kan køre videre med nogenlunde samme budget og organisation som i denne sæson. Men der er Værløse-spillere i andre ligaklubber, og dem vil vi naturligvis tage kontakt til. Ligesom vi har spillere på college i USA, forklarer Thomas Silfen.