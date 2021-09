V og Ø vil sætte turbo på vandmiljøplan - frygter stor udgift til boligejere

Farum Sø lider fortsat unde roverløb ved skybrud. Gustav Juul (V) og Øjvind Vilsholm (Ø) er ikke tilfreds med tempoet i udarbejdelsen af delområdeplaner for Furesø Kommune og vil foreslå at tempoet sættes i vejret. Arkivfoto.

28. september 2021

Vandkvaliteten i Furesøen og Farum Sø lider fortsat under overløb fra kloaksystemet.

Furesø Kommune og fosyningsselskabet Novafos har allerede besluttet, at der skal bruges 60 mio kr. på at udvide fosinkelsesbassinet ved Fredtofteparken, som også skal tilføres spildevandet, som i dag flyder ud i Farum Sø ved Doktorens Bugt ved overløb.

De nærmere planer afventer dog udarbejdelsen af delområdeplaner. Den første delområdeplan skal udarbejdes i Farum, og derefter følger de en efter en. Det ser dermed ud til, at arbejdet vil trække ud i mange år.

Det er denne tidsplan, som Furesø Byråd onsdag aften skal vedtage. Der får nu Venstre og Enhedslisten op på barrikaderne.

- Det er for uambitiøst at vi skal vente i helt op til 10 år førend vi er færdige med områdeplanerne, som så skal danne grundlag for de detaljerede planer. Det vil sige at der nemt går 15 - 20 år førend vi har løst alle problemerne. Ambitionen bør være at vi senest om fem år har stoppet alt overløb til Farum Sø og Tibberup Å og senest i 2030, og gerne før, har stoppet alt overløb af spildevand til søer og åer i hele kommunen, siger Gustav Juul.

Enhedslistens Øjvind Vilsholm ser også gerne, at tempoet bliver skruet op:,

- Vi står sådan set på en brændende platform. Hvis Furesøen skal få det bedre, bliver vi nødt til at stoppe tilførslen af fosfor og øge vandgennemstrømingen. Hvert år der går, uden at vi har et resultat er et spildt år for Furesøen. Overløbene til Tibberup Å er faktisk endnu værre, så også her haster det, lyder det fra Øjvind Vilsholm.

Store dele af Farum, Værløse og Hareskovby er i dag fælleskloakeret, hvilket betyder at spildevand og regnvand blandes og sendes til rensning på rensningsanlæggene i Måløv og Stavnsholt inden det udledes i Jonstrup Å og Furesøen. Ved skybrud sker der overløb mange steder i kommunen. Mest prominent ved Doktorens Bugt i Farum. Det vil en separatkloakering af områderne kunne rette op på. For det er væsentlig mindre problematisk at lede regnvand fra hustage direkte ud i søerne.

Separatkloakering er dog omkostningstungt både for spildevandsselskabet Novafos og dermed i sidste ende forbrugerne, som skal afholde udgifterne til en ny kloakering, og også for grundejerne som i dag ikke har separatkloakering på deres grunde. Gennemsnitsprisen for at få separatkloakeret et parcelhus ligger på omkring 40.000 kr.,som skal afholdes af grundejeren selv.

Gustav Juul efterlyser klare svar fra Novafos og borgmesterpartiet Socialdemokratiet.

- Vi kommer ikke uden om at seperatkloakere, men vi skal kun gøre det der, hvor det er nødvendigt, så det er vigtigt, at vi får nogle klare svar på, hvor det skal være, siger Gustav Juul.

I det hele taget er det forbrugerne, der skal betale gildet.

Det er Novafos Spildevand Furesø A/S, der afholder udgifterne til investeringer i det offentlige spildevandsanlæg i Furesø Kommune. Udgifterne til realisering af områdeplanen finansieres via spildevandstaksterne samt ved grundejernes betaling for eventuel separatkloakering på egen grund. Delområdeplanerne kan udløse en stor regning til enkelte husejere, hvis der stilles krav om seperatkloakering. Det vil først blive belyst i de enkelte delområdeplaner.