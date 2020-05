V i Furesø skamroser Sophie Løhde

I S-regeringens oplæg til ny udligningsreform stod Furesø Kommune til at miste 7 mio kr. årligt. Efter intense forhandlinger med Venstre er det ændret til, at Furesø skal modtage 7 mio kr. årligt samt at kommunen får tilskud fra Finansieringstilskuddet.